Barletta capitale del mondo di canottaggio

E' giunta dopo un percorso faticoso l'assegnazione alla Città di Barletta dei Mondiali di Coastal Rowing e Beach Sprint 2023, la specialità di canottaggio che si pratica in mare aperto (dal 2028 diventerà specialità olimpica)."Un risultato importante e che premia Barletta e l'Amministrazione Comunale – spiega il sindaco Cannito - per la serietà, l'organizzazione e l'ospitalità toccata con mano in occasione dei due Campionati Italiani di Beach Sprint celebrati nel 2021 e nel 2022. Siamo felici di poter annunciare a tutto il mondo che l'evento farà tappa in Italia, nella regione più amata di tutte, la Puglia, nella nostra bellissima Barletta. Un appuntamento di grandissimo prestigio che porterà un indotto notevole nella nostra città, producendo economia per le attività commerciali del territorio e rendendo Barletta visibile a livello internazionale. Ospiteremo a breve in città i vertici federali per fornire ulteriori dettagli sulla marcia d'avvicinamento che ci porterà al giorno dell'evento mondiale. Inizia da oggi un lungo cammino che proietterà, sempre più, Barletta nel mondo".Si tratta, infatti, di un evento fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Cosimo Cannito e dal comitato regionale Puglia e Basilicata della Federazione Italiana Canottaggio presieduto dal barlettano Roberto Pio Rizzi.L'idea della candidatura è stata sollecitata dal presidente nazionale della FIC Giuseppe Abbagnale il quale durante le finali del campionato Italiano di Beach Sprint 2022 elogiando il comitato organizzatore presieduto dallo stesso Roberto Rizzi, manifestava tutta la sua ammirazione per la splendida cornice cittadina e le peculiari caratteristiche che il litorale "Pietro Mennea" offrono alla pratica del Coastal Rowing.Alla presenza del sindaco Cannito e dei rappresentanti regionali e nazionali della federazione, nasceva, a settembre 2022, l'entusiasmante idea di avanzare la candidatura per un evento mondiale dopo che World Rowing aveva riaperto i termini in seguito alla revoca dell'assegnazione alla città di Sabaudia.Oltre alla città della Disfida, avevano avanzato le candidature le citta di Bari, Dubai e Malaga, ma durante i vari step il dossier biancorosso ha preso sempre maggiore forza, fino a divenire l'unico validamente formalizzato e pertanto l'assegnazione definitiva è stata deliberata il 5 febbraio scorso dall'organismo mondiale remiero che ha sede a Losanna.L'intera giunta comunale ha voluto fortemente questo evento, con il sindaco Cannito ed il presidente Rizzi che hanno agito sinergicamente al Ministro dello Sport e gli organi centrali della F.I.C. per raggiungere un traguardo storico per la nostra città che ormai è diventata un riferimento nazionale per questa disciplina, avendo ospitato per due anni i campionati italiani di specialità ed essendo sede del centro remiero territoriale presso la locale sezione della lega navale italiana.In questi giorni si sta costituendo il comitato organizzatore, vera macchina operativa per la gestione dell'evento che porterà in città atleti provenienti da tutti i continenti, da fine dal 28 settembre al 8 ottobre 2023.I prossimi sviluppi saranno presto pubblicati sul bollettino ufficiale che sarà diffuso attraverso il sito ed i canali social dell'evento, di prossima istituzione.