Mondiali Coastal rowing, costituito il comitato organizzatore

Barletta si prepara ai Mondiali di Coastal Rowing: intervista a Giuseppe Abbagnale

La macchina organizzativa è pronta a curare tutto nei minimi dettagli: dal 28 settembre all'8 ottobre 2023 Barletta ospiterà i mondiali di Coastal Rowing consacrando il suo ruolo di riferimento della disciplina. La sottoscrizione con atto notarile della formazione del comitato organizzatorecon la partecipazione dell'assessore allo sport del comune di Barletta,segna il via ufficiale al percorso che porterà alla competizione nelle acque della Litoranea di Ponente "Pietro Mennea".«Barletta -- è ormai rodata ed in grado di ospitare grandi competizioni. Con l'organizzazione dei campionati nazionali e promuovendo il Coastal Rowing in tutta la Puglia, questa città è diventata un vero e proprio riferimento di una disciplina pronta a diventare olimpica a partire dai giochi di Los Angeles nel 2028. Il mondiale sarà il trampolino di lancio definitivo di questo sport».Il Comitato si metterà a lavoro per curare tutti i dettagli logistico organizzativi: «Siamo davvero fiduciosi che tutto vada per il meglio, un cospicuo finanziamento è in arrivo e sarà utile alla messa a punto di tutte le strutture necessarie. Non sarà una facile organizzazione ma -- vogliamo dimostrare di essere pronti ad ospitare un evento così importante».«Siamo molto contenti della decisione della Federazione Canottaggio-- di scegliere Barletta come sede per la massima competizione che vedrà giungere nella nostra città atleti di tutto il mondo. È il giusto riconoscimento visto il successo dell'organizzazione dei due recenti campionati nazionali che si sono tenuti proprio da noi. L'attività che svolge l'Amministrazione continua ad essere direzionata ed aperta verso queste iniziative dando spazio ad ogni tipo di sport per i nostri giovani ed a tutti i valori che le discipline praticate ad ogni livello esprimono».