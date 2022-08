Beach Sprint, buona la prima a Barletta. Domani seconda giornata del campionato

«Come prima giornata sono soddisfatto e credo che sia stato offerto uno spettacolo di sport di prim'ordine. Vi aspettiamo domani, domenica 28, per la conclusione della due giorni nazionale che stiamo vivendo a Barletta». Così il presidente del Comitato organizzatore Roberto Pio Rizzi a margine della prima giornata della seconda edizione del campionato italiano di Beach Sprint sul lungomare di Barletta dedicato a Pietro Mennea.Il Beach Sprint è una specialità del canottaggio che si pratica su imbarcazioni da coastal rowing (canottaggio costiero) e prevede un tratto ci corsa sulla spiaggia, la rapida salita in barca con slalom di 250 + 250mt per terminare l'ultimo tratto di gara con una corsa sulla battigia di circa 30 mt. fino al traguardo. L'edizione 2022 è stata arricchita dall'ultima tappa del trofeo "Filippi", competizione Nazionale di Beach Sprint per società, disputata con varie prove in altre città d'Italia (Fano, Lignano, Genova).Gli equipaggi vincitori del titolo italiano si aggiudicheranno la qualificazione ai campionati del mondo di Saundersfoot (Galles, Gran Bretagna), in programma dal 7 al 9 ottobre 2022. Nella giornata di oggi sabato 27 si sono affrontati oltre 450 atleti nella fase eliminatoria durante le oltre 80 gare per tutte le categorie: junior, senior e master.Domani, grazie alla formula dell'uno contro uno con gli step della semifinale e finale, è assicurato lo spettacolo agonistico.Il campionato di Beach Sprint di Barletta da parte della Regione Puglia è stato classificato come "Grande evento". Compiacimento «per tutto quello che sta accadendo» è stato espresso dal presidente della sezione di Barletta Giuseppe Gammarota e da Marcello Degennaro, responsabile provinciale di Sport e Salute.