Barletta ai vertici del tennis giovanile: la scuola del Circolo “Hugo Simmen” quarta in Italia

Prima in Puglia nel Grand Prix Scuole 2025: un traguardo che premia il vivaio e il talento dei giovanissimi

Barletta - mercoledì 18 febbraio 2026 16.00
La scuola del Circolo Tennis Barletta "Hugo Simmen" porta a casa un bel risultato che premio lo sport cittadino e soprattutto i giovanissimi atleti, accuratamente preparati dal team di maestri e dal Tecnico Nazionale Francesco Faggella: quarto posto nella classifica nazionale del Grand Prix Scuole Tennis 2025 e primo assoluto in Puglia. Per il circolo barlettano è un risultato che fotografa la qualità del lavoro svolto nel settore giovanile e posiziona il club tra le realtà più virtuose del panorama italiano.

Il Grand Prix Scuole Tennis non misura banalmente il numero di tesserati, ma valuta la capacità dei circoli di essere autentici luoghi di crescita sportiva e umana. È una mappa del vivaio italiano: premia chi coltiva talenti, chi accompagna ragazzi e ragazze in un percorso tecnico solido, chi costruisce i campioni del domani.

In questo contesto, il quarto posto nazionale per la scuola – diretta da Francesco Faggella e che ha sede nel circolo sportivo barlettano - assume un valore ancora più significativo. Nelle prime posizioni della classifica ci sono strutture di grandi città e club con impianti ben più ampi. Il circolo "Hugo Simmen", invece, dispone di soli sei campi – cinque in terra rossa e uno in Play It – eppure riesce a competere e superare realtà con dotazioni superiori grazie allo slancio delle nuove generazioni di tennisti.

Questo scarto racconta molto. Racconta l'entusiasmo dei giovanissimi, la dedizione dei tecnici, la possibilità di confermare Barletta quale vivaio fertile per i campioni di domani.

«Un bel riconoscimento per il Club, per lo staff tecnico diretto dal Tecnico Nazionale Francesco Faggella per la continua promozione del Tennis soprattutto a livello giovanile – ci dice Isidoro Alvisi, Vicepresidente Nazionale della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) - Ma anche un orgoglio per la Città all'indomani di una nuova edizione del Challenger di Barletta, che dimostra come negli anni abbia dimostrato di rappresentare un investimento sportivo ad altissimo rendimento».
  • Circolo Tennis "Hugo Simmen"
