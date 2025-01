Barletta 1922: pari a Manduria e una gara in meno alla promozione

Niente nuove, buone nuove. Così recita un proverbio citato in un film di Bud Spencer e Terence Hill. Il nulla di fatto di Manduria - maturato al termine di una gara rognosa, ma dove per il Barletta non sono comunque mancate le occasioni per vincerla - passa sostanzialmente sotto traccia, anche grazie al divertentissimo pari del "Di Liddo" tra l'Unione Calcio Bisceglie e la Polimnia seconda in classifica. Il distacco tra biancorossi e polignanesi resta di 16 punti a quindici partite dalla fine, il che sta a significare che di qui al 6 aprile al Barletta mancano al massimo trenta punti per centrare il ritorno in D.Quanto alla partita del "Nino Dimitri", il Barletta è stato protagonista più o meno della solita prestazione in modalità "save fuel", anche se a differenza di altre occasioni la squadra di Pasquale De Candia ha mantenuto costantemente l'iniziativa, sfiorando, soprattutto nel finale, la rete della vittoria che forse avrebbe anche meritato.Non ci sentiamo quindi di condividere del tutto le critiche al gioco mosse alla squadra soprattutto via social. In una stagione così ricca di impegni risulta persino fisiologica qualche pausa, soprattutto in questo mese di gennaio, dove i biancorossi hanno l'opportunità di bissare il successo in Coppa Italia di Eccellenza di Puglia del 2022. E poi non bisogna mai dimenticare quello che è forse l'unico vero obiettivo stagionale che è quello dell'immediata risalita di categoria. Un obiettivo ormai virtualmente in tasca.Il giovedì di campionato, oltre ai pareggi di Barletta e Polimnia, ha visto quello per 0-0 nel derby della sesta provincia tra Canosa e Bisceglie, risultato che se da una parte lascia immutate le ambizioni post season del Canosa, dall'altro ci parla di un Bisceglie ritrovato e che ora punta decisamente a riscattare una disastrosa prima parte di stagione.L'unica a vincere nell'alta classifica è il Galatina, vittorioso per 2-0 a Ruvo sul Corato, e annunciato in gran forma per l'appuntamento di coppa della prossima settimana.Per il resto, finiscono in parità anche Novoli-Foggia Incedit (1-1) e Ginosa-Atletico Acquaviva (0-0).