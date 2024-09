Audace Barletta-Soccer Stornara: per la coppa e non solo

Archiviato il vittorioso esordio in campionato contro il San Marco in Lamis, per l'Audace è arrivato anche il momento dell'esordio in Coppa Puglia di Promozione.Avversario domani pomeriggio ore 15:30 al Puttilli l'ambizioso Soccer Stornara, squadra che ha esordito in campionato con un roboante 6-1 rifilato alla Molfetta Sportiva. Il Soccer Stornara nasce questa estate dalla fusione tra il vecchio Soccer Stornara, fresco vincitore del girona A di Seconda Categoria pugliese, e quel Maracanà San Severo reduce dal salto di categoria dalla Prima Categoria alla Promozione, ottenuto tra l'altro sbarrando la strada verso la promozione diretta proprio all'Audace Barletta.L'esperienza del Soccer Stornara racchiude in sé tutto il bello e il brutto del calcio dilettantistico regionale. Di bello c'è un progetto tecnico giovane ed ambizioso guidato dalla famiglia Posilipo e dal mister Michele Schiavone che va dalle giovanili alla prima squadra. Di brutto vi è invece la solita storia del calcio a queste latitudini, quella di una squadra costretta a disputare le gare interne fuori città, per la precisione al "Gaetano Scirea" della vicina Stornarella.Dal punto di vista del campo, come già detto, il Soccer Stornara ha fatto il suo esordio in campionato rifilando sei schiaffoni alla malcapitata Molfetta Sportiva in una gara che ha visto andare a segno i veri e propri pezzi da novanta della compagine dauna: gli attaccanti Pugliese e Pozzozengaro (autore di una doppietta), e i centrocampisti Pontone, Ratclif e Panelli. Tutti elementi che quasi sicuramente figureranno tra i maggiori protagonisti del girone A di Promozione pugliese.Nella gara di coppa contro l'Audace potrebbe inoltre trovare spazio il fantasista classe 2007 Andrea Lucente, una sorta di predestinato con numeri pazzeschi per gol e assist a livello giovanile.Che dire, sarà anche solo una gara valevole per il primo turno di Coppa Puglia di Promozione, ma ha tutta l'aria di essere un banco di prova sicuramente piuttosto attendibile per saggiare le ambizioni di primato dell'Audace Barletta, contro un avversario tra i più accreditati al ruolo di outsider di questa stagione di Promozione pugliese.Appuntamento quindi al Puttilli domani pomeriggio alle ore 15:30.