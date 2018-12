Arti marziali, tre campioni di coppa del mondo ospiti di Barletta

Due giorni per tre campioni del mondo. Barletta si prepara ad accogliere tre eccellenze delle arti marziali su scala mondiale e lo fa tra oggi sabato 1 e domani domenica 2 dicembre. Nella palestra dell'associazione sportiva Kombat Academy, in via Boito, si terrà un prestigioso collegiale diviso in tre stage di pugilato (K1, Kick boxing e Muay Thai) con degli atleti di livello mondiale.Un evento unico nel suo genere, che permetterà di vedere la Storia dello sport da combattimento a Barletta. Lo start è fissato per oggi pomeriggio alle 17 con Ernesto Hoost, noto come "Mr Perfect": olandese di origini surinamensi, 4 volte campione mondiale di K1, Hoost ha dalla sua una carriera sempre al vertice e ricca di record prestigiosi. Il sequel è in programma domenica 2 dicembre dalle 9 con il Thailandese Sak Kaoponlek, ben 6 volte campione del mondo nella disciplina del thai boxe. Kaoponlek precederà l'attesissimo campione italiano di pugilato dei pesi supermedi, l'italiano Giovanni De Carolis, già più volte campione italiano nonché ultimo campione del mondo di pugilato italiano, di diritto nell'Olimpo degli atleti italiani di tutti i tempi. "Con l'arrivo di De Carolis – spiegano gli organizzatori – per la prima volta nella storia del pugilato barlettano in città vienee ospitato un campione del mondo di pugilato. La Kombat academy, dopo lo spettacolo del Fight and Dance, di domenica 18 novembre, non smentisce la sua ambizione e la sua consolidata voglia di essere un punto di riferimento per lo sport da combattimento in tutta la Puglia con eventi di caratura regionale e nazionale. E', per intenderci, come se a Barletta venissero Messi, Cristiano Ronaldo e Maradona".Al termine dei tre stage, nel pomeriggio di domenica è previsto un Galà del combattimento ad Andria, presso la palestra Big Gym in via Dante Alighieri, 56, presieduta dai tra campioni del mondo. L'evento è aperto a tutti.