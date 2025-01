Alla Grimal Futsal Barletta la coppa Italia di serie C1, ma c'è il rischio sconfitta a tavolino

Il PalaPinto di Mola di Bari si colora di biancorosso. La Grimal Futsal Barletta batte la Real Molfetta 6-3 nella finale di Coppa Puglia di Serie C1 nel giorno dell'Epifania e conquista uno storico trofeo regionale. Davanti a oltre 300 spettatori giunti dalla Città della Disfida, i ragazzi allenati da Michele Bizzoca mostrano i muscoli difronte a un avversario forte che non ha saputo però reagire al carattere mostrato dai barlettani. Primo tempo di sofferenza, con il Molfetta che passa in vantaggio con Reyno su calcio di rigore. La risposta arriva nei minuti finali della prima frazione, con Joel Silva che raccoglie un lancio di un compagno e di piatto spiazza Stasi.Ripresa dalle forti tinte Grimal Futsal. Fabrizio Filannino porta in vantaggio i biancorossi con un tiro deviato dalla difesa molfettese, Vivaldo triplica grazie alla superiorità numerica dovuta all'espulsione di De Liso per fallo da ultimo uomo. Quando tutto sembra propendere per il meglio sale in cattedra Reyno per gli ospiti con una doppietta in pochi secondi che vale il 3-3. La giocata del campione e del match la fa Stefano Dicorato che raccoglie un lancio di Achille, elude Reyno con una finta e calcia all'angolino per il 4-3. Sulle ali dell'entusiasmo, il classe 2004 sigla la personale doppietta a porta libera con il Molfetta che aveva schierato il portiere di movimento. L'espulsione di Rosella propizia la sesta e definitiva rete firmata da Divincenzo, premiato come capocannoniere del torneo con 8 reti. Stefano Dicorato è l'MVP delle Final Four, Elio Achille il miglior portiere.Questo l'esito del campo, da valutare però gli esiti di un ricorso che il Real Molfetta starebbe formalizzando per chiarire la posizione del brasiliano Joel Silva, che secondo i molfettesi, sarebbe sceso in campo con una squalifica ancora da scontare.