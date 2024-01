8 foto Alensio Serjani, maestro nazionale di padel, un'eccellenza sportiva da celebrare

Ilsi veste di orgoglio per celebrare il talento straordinario di Alensio Serjani, classe 1995, che ha recentemente raggiunto il prestigioso titolo di maestro nazionale di padel. Un traguardo che sottolinea non solo la sua dedizione, ma anche l'eccezionale contributo al mondo del padel.Il percorso di Alensio verso l'eccellenza è stato un viaggio di un anno, caratterizzato da tre moduli intensivi, tirocini, lezioni e esami in tutto il territorio italiano. Con due moduli a Roma e uno a Fiuggi, ogni fase di formazione ha richiesto una settimana di impegno, culminando in un esame finale di quattro giorni, con due giorni dedicati alla prova pratica e gli altri due alla discussione della tesi.Da dicembre 2023, Alensio riveste questo prestigioso ruolo. il suo curriculum sportivo comprende anche l'incarico di allenatore della nazionale albanese di padel, dimostrando la portata internazionale delle sue competenze. Attualmente, Alensio è il direttore tecnico e guida il Tennis Village in varie competizioni, evidenziando la sua abilità, non solo come giocatore, ma anche come motivatore.La sua posizione di maestro nazionale di padel lo rende la figura più riconosciuta dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, consolidando il suo status di punto di riferimento nazionale nel mondo del padel. La sua giovane età, combinata con anni di dedizione e passione per lo sport, fanno di Alensio il maestro nazionale di padel più giovane della Puglia. Questo successo, non solo onora la sua carriera individuale, ma è motivo di vanto per l'intera comunità di appassionati del Tennis Village Pietro Mennea.La sua promozione rappresenta un modello di eccellenza sportiva e dedizione che ispirerà le future generazioni di giocatori di padel.