Via dei Muratori
Via dei Muratori
Attualità

Zone produttive, dopo le parole servono le scelte. Via dei Muratori resta una priorità

La nota dell'imprenditore Aldo Musti

Barletta - martedì 2 settembre 2025 18.09
«La lettera aperta pubblicata oggi dal Presidente del Consiglio Comunale di Barletta, dott. Marcello Lanotte, è un segnale positivo che merita attenzione: l'invito al dialogo e alla responsabilità condivisa rappresenta un'apertura importante, che va raccolta e rilanciata con spirito costruttivo». Così l'imprenditore della zona merceologica, Aldo Musti.

«Chi fa impresa da anni sul territorio sa bene quanto sia urgente passare dal confronto alle soluzioni. La zona industriale di Barletta, e in particolare la vicenda mai risolta di via dei Muratori, ne sono l'esempio più emblematico.

Come già evidenziato nella nota trasmessa al Sindaco, il completamento di via dei Muratori è bloccato da oltre quarant'anni, tra:
· tracciati urbanistici realizzati in difformità da quanto approvato dalla Regione Puglia,
· mancati espropri, nonostante progetti approvati e deliberati,
· una sentenza del TAR (n. 81/2024) e indirizzi politici mai eseguiti,
· oltre a numerosi accessi agli atti inizialmente negati e poi ottenuti solo dopo ricorsi accolti dai giudici amministrativi. Accogliamo con favore lo spirito propositivo espresso oggi dal Presidente Lanotte. Ma è giunto il momento che le istituzioni, a tutti i livelli, dimostrino con atti concreti la volontà di affrontare i nodi strutturali dello sviluppo locale. Il mondo imprenditoriale è pronto a fare la sua parte, come sempre, ma non può più restare in attesa.
Barletta ha bisogno di infrastrutture adeguate, visione strategica e coraggio amministrativo. Via dei Muratori non è un dettaglio: è un banco di prova della credibilità politica e della volontà di costruire davvero una città "forte e unita"».
  • Via dei Muratori
Altri contenuti a tema
1 Aldo Musti: «Per via dei Muratori pretendo il rispetto della legge» La città Aldo Musti: «Per via dei Muratori pretendo il rispetto della legge» La nota dell'imprenditore della zona merceologica
7 «I lavori in via degli Artigiani e via dei Muratori sono fondamentali», l'appello di Giuseppe Bufo Politica «I lavori in via degli Artigiani e via dei Muratori sono fondamentali», l'appello di Giuseppe Bufo La nota del referente di Barletta Popolare
5 Urbanizzazione Via dei Muratori: due cicli progettuali falliti e anni di denaro pubblico sprecato La città Urbanizzazione Via dei Muratori: due cicli progettuali falliti e anni di denaro pubblico sprecato La nota dell'imprenditore Aldo Musti: «Serve trasparenza e rispetto della sentenza del TAR»
7 Via dei Muratori, la strada che non c'è La città Via dei Muratori, la strada che non c'è La nota dell'imprenditore Aldo Musti
Barletta, pulizie a metà: il paradosso della zona merceologica La città Barletta, pulizie a metà: il paradosso della zona merceologica La nota dell'imprenditore Aldo Musti
Via dei Muratori, «apprezzamento per le iniziative trasversali in Consiglio, ora si dia esecuzione alla sentenza» La città Via dei Muratori, «apprezzamento per le iniziative trasversali in Consiglio, ora si dia esecuzione alla sentenza» La nota dell'imprenditore Aldo Musti
«Via dei Muratori ancora in attesa», l'appello di Musti ai consiglieri comunali La città «Via dei Muratori ancora in attesa», l'appello di Musti ai consiglieri comunali L'imprenditore: «Serve chiarezza sull’esecuzione della sentenza TAR n. 81/2024»
Via dei Muratori: una “storia infinita” che attende risposte La città Via dei Muratori: una “storia infinita” che attende risposte L’Associazione Politico-Culturale “ValorizziAMO BARLETTA" interviene pubblicamente
Ritorna in chiesa dopo i lavori di restauro il simulacro della Beata Vergine Maria del Pozzo
2 settembre 2025 Ritorna in chiesa dopo i lavori di restauro il simulacro della Beata Vergine Maria del Pozzo
«Fatto gravissimo», interviene il sindaco dopo gli episodi di ieri: «Non basta la repressione, servono prevenzione culturale e fronte comune»
2 settembre 2025 «Fatto gravissimo», interviene il sindaco dopo gli episodi di ieri: «Non basta la repressione, servono prevenzione culturale e fronte comune»
Frecce Tricolori, «evento riuscito grazie all'impegno di tutti»: la nota di Barletta Ricettiva
2 settembre 2025 Frecce Tricolori, «evento riuscito grazie all'impegno di tutti»: la nota di Barletta Ricettiva
Provincia BAT, Lodispoto: «Fondi per manutenzione delle scuole e sicurezza stradale»
2 settembre 2025 Provincia BAT, Lodispoto: «Fondi per manutenzione delle scuole e sicurezza stradale»
Episodi di cronaca a Barletta, Movimento 5 Stelle: «Servono una riflessione e un'azione concreta delle istituzioni»
2 settembre 2025 Episodi di cronaca a Barletta, Movimento 5 Stelle: «Servono una riflessione e un'azione concreta delle istituzioni»
Il Centro Studi "Barletta in Rosa " ringrazia la città dopo l'addio a Mariagrazia Vitobello
2 settembre 2025 Il Centro Studi "Barletta in Rosa" ringrazia la città dopo l'addio a Mariagrazia Vitobello
Al via il Certame Atletico Disfida di Barletta, «promuovere lo sport e i suoi talenti»
2 settembre 2025 Al via il Certame Atletico Disfida di Barletta, «promuovere lo sport e i suoi talenti»
Da iconico bar di Trani a bistrot (con B&B): così rinasce l’Extra Bar
2 settembre 2025 Da iconico bar di Trani a bistrot (con B&B): così rinasce l’Extra Bar
Aggressione sul lungomare di Barletta, accoltellato un uomo
2 settembre 2025 Aggressione sul lungomare di Barletta, accoltellato un uomo
Rapinò supermercato a Barletta, arresti domiciliari per un 20enne barlettano
2 settembre 2025 Rapinò supermercato a Barletta, arresti domiciliari per un 20enne barlettano
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.