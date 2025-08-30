Villaggio Italia nei giardini del castello di Barletta: presenti i Carabinieri

In occasione dell'atteso Air Show delle "Frecce Tricolori", all'interno del Villaggio Italia sarà presente l'Arma dei Carabinieri con appositi stand divulgativi dedicati ai cittadini e ai visitatori: spazi aperti a tutti, dove passione e spirito di comunità si incontrano in un clima di festa che celebra l'eccellenza italiana e l'orgoglio nazionale.Piccoli e grandi potranno conoscere da vicino le attività dell'Arma e incontrare il personale di Reparti d'eccellenza come gli Artificieri, i Cinofili e i "Cacciatori" di Puglia: professionisti altamente specializzati che operano ogni giorno in scenari delicati e complessi per garantire sicurezza e legalità.Presso gli stand, il pubblico potrà scoprire i mezzi e le attrezzature utilizzate nelle operazioni, ricevere informazioni e dialogare direttamente con i militari, ponendo loro domande e toccando con mano la vicinanza dei Carabinieri. I visitatori potranno, inoltre, approfondire le campagne di prevenzione e legalità promosse dall'Arma, in particolare quelle rivolte alle fasce deboli della popolazione e alla sicurezza stradale.All'interno del Villaggio, i visitatori troveranno non solo informazioni e materiali divulgativi, ma anche momenti interattivi e coinvolgenti, pensati per avvicinare le nuove generazioni all'Arma e ai valori che da sempre la contraddistinguono.