Presentato il programma dell'Air Show, il cielo di Barletta si colora con le Frecce Tricolori

Si scaldano i motori, le Frecce Tricolori stanno per spiccare il volo. Manca davvero poco, ormai, all'esibizione della pattuglia acrobatica nazionale sui cieli della litoranea di Ponente "Pietro Mennea". Questo pomeriggio nel cortile di Palazzo della Marra è stato svelato il programma ufficiale della due giorni di eventi che caratterizzeranno un evento alla prima assoluta nella città di Barletta.«Domenica - ha dichiarato il sindaco Cosimo Cannito - celebreremo l'evento più atteso dell'estate barlettana: l'esibizione delle Frecce Tricolori, che rappresentano l'emblema dell'unità d'Italia, lo Stato, il sistema Paese. Si tratta di piloti che rischiano la vita, che sfidano le leggi della natura e della fisica. Siamo davvero orgogliosi di ospitarli nella nostra città. Sarà uno spettacolo bellissimo. I ragazzi che ho conosciuto questa mattina sono straordinari: coraggiosi, competenti, precisi, ligi alle regole del dovere militare. Mi ha colpito molto la loro umiltà e semplicità. Anche loro sono felici di essere qui e di far parte di un evento che resterà nella storia. Sono certo che ricorderanno Barletta con grande ammirazione. Abbiamo voluto non solo accogliere al meglio la nostra città, ma anche donare loro alcune eccellenze del territorio, che domani mattina porteremo alla base aerea di Amendola. È un gesto semplice, simbolico, ma credo che resterà nei loro cuori».Il sindaco si poi detto certo che la città sarà pronta a vivere l'evento nel migliore dei modi. «Mi auguro - ha aggiunto Cannito - che la città accolga con spirito di collaborazione i disagi legati alla chiusura di alcuni spazi per ragioni di sicurezza. Abbiamo comunque garantito a tutti la possibilità di lavorare. Anzi, questo evento rappresenta anche un'occasione di indotto economico per la nostra città. Non è soltanto uno spettacolo: è un motivo di orgoglio e di rafforzamento per la nostra comunità e la sua economia».A svelare, ed in qualche modo anticipare, quello che sarà lo spettacolo di domenica è stato il comandante dalla Pattuglia acrobatica nazionale - Frecce Tricolori, Franco Paolo Marocco. «Quello che presenteremo - ha spiegato il comandante - è lo spettacolo tradizionale delle Frecce Tricolori, che quest'anno ripercorre le nostre sessantacinque stagioni acrobatiche. Proprio la prossima settimana festeggeremo il sessantacinquesimo anniversario. Il nostro programma celebra questa storia con le figure acrobatiche tipiche delle Frecce, in uno spettacolo di circa venticinque minuti che farà apprezzare non soltanto l'acrobazia collettiva tutta italiana, ma anche la nostra identità. Non si tratta solo di volo: c'è anche l'accompagnamento musicale, con brani che appartengono alla cultura italiana, e la narrazione dello speaker che guiderà lo spettatore nella comprensione delle figure in cielo. Tutto questo è possibile grazie al lavoro del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico e del reparto manutenzione che ci supporta. Insieme al volo, quindi, sarà un vero spettacolo fatto di musica, parole e tricolore».PROGRAMMA30 AGOSTO 2025Giardini del Castello ore 10:00 - 13:00 e 18:00 – 22:00ORE 10:00 Inaugurazione VILLAGGIO ITALIAORE 10:30 Visita Ospedale Reparto Pediatria del Comandante PANORE 16/18 Prove Air Show – Litoranea Pietro Paolo MenneaORE 19:15 Scoprimento TARGA VELIVOLO BIPOSTO T-33Via FoggiaDeposizione corona di alloro alla presenza del Prefetto e Sindaco con saluto istituzionaleORE 20:00 CONCERTO DELLA FANFARA DEL COMANDO SCUOLE A.M. - 3ª REGIONE AEREA DI BARICastello di BarlettaSaluti istituzionali Sindaco e Prefetto31 AGOSTO 2025Giardini del Castello ore 10:00 - 13:00 e 18:00 – 22:00ORE 10:00 Apertura VILLAGGIO ITALIAORE 16:00 AIR SHOW – Litoranea Pietro Paolo Mennea