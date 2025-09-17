Vigili del Fuoco lungomare Barletta. <span>Foto Corrado Germinario</span>
Vigili del Fuoco lungomare Barletta. Foto Corrado Germinario
Attualità

Vigili del fuoco della Bat: “Il nostro contributo al cambiamento climatico ed alla salvaguardia degli ecosistemi”

La denuncia per le carenze croniche di personale e mezzi

Barletta - mercoledì 17 settembre 2025 Comunicato Stampa
"Anche quest'anno vigili del fuoco della Bat hanno chiuso la stagione Aib, antincendio boschivo, 'limitando' i danni a 500 ettari di vegetazione, tra boschi, macchia mediterranea, grano e sterpaglie, che ha prodotto sicuramente un grave danno economico all'agricoltura. Le nostre squadre hanno portato a termine complessivamente oltre 2400 interventi dall'inizio dell'anno fino ad agosto, di questi oltre 600 sono interventi di AIB. La dislocazione della squadra AIB presso il presidio comunale di Minervino Murge, voluta dal Comando Vvf Bat e sollecitata dal Prefetto, con l'approvazione del Direttore Regionale Vvf Puglia, ha contribuito, in sincronia con le squadre ordinarie, a contenere i tempi d'intervento e a ridurre i numeri d'intervento nell'arco dei 70 giorni del servizio Aib. Siamo in una media alta, con oltre 10 interventi al giorno, che affrontiamo con una forte carenza di personale, in un ampio territorio, con distanze che vanno oltre i 60 km". Così il Coordinatore Fp Cgil Vvf Bat, Ruggiero Doronzo ed il Responsabile territoriale Fp Cgil Vvf Bat, Giuseppe Rizzi tracciano il bilancio del lavoro svolto dal Comando provinciale.

"Le continue richieste di Fp Cgil Vvf Bat di rafforzare la pianta organica del Comando sono più che giustificate, considerando il volume di interventi, l'estensione del territorio e le risorse umane attualmente a disposizione. È fondamentale che l'amministrazione riconosca la gravità della carenza di personale e le conseguenze che questa comporta, non solo in termini di efficienza operativa, ma anche di salute e sicurezza dei nostri operatori. La mancanza di un distaccamento nell'entroterra aggrava ulteriormente la situazione, impedendo una copertura capillare e tempestiva delle emergenze. Affidarsi continuamente all'eccezionalità, utilizzando lo straordinario, non è un modello sostenibile. A lungo termine mette a rischio il benessere fisico e psicologico degli operatori, aumentando il rischio di infortuni e di burnout. Per i Vigili del Fuoco e la Fp Cgil Vvf Bat l'emergenza incendi rappresenta una delle sfide più gravi per la tutela del nostro territorio, in particolare nelle aree della Murgia, dove boschi e macchia mediterranea costituiscono un patrimonio ecologico fondamentale e un'importante risorsa per la qualità dell'aria e la biodiversità."

"La responsabilità di questi incendi, spesso dolosi o causati da negligenza, rende ancora più urgente l'adozione di misure efficaci e coordinate. Purtroppo la distanza dalla sede e le zone impervie, non giocano a nostro favore. Per affrontare questa problematica, è essenziale implementare un piano integrato che preveda: potenziamento della sorveglianza attraverso sistemi di videosorveglianza e droni nelle aree a rischio. Mantenere e incrementare le fasce di sicurezza e le aree di pulizia intorno ai terreni pubblici e privati. Promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte ai proprietari e ai cittadini sull'importanza della prevenzione e del rispetto delle ordinanze regionali. Riorganizzare il sistema di intervento con un potenziamento delle squadre di pronto intervento ed un'adeguata dotazione di stanza in un aeroporto della Puglia di mezzi come canadair, fireboss ed elicotteri. Rafforzare i controlli sul rispetto delle ordinanze regionali, sanzionando severamente chi viola le normative di tutela del territorio. Promuovere programmi di riqualificazione e gestione sostenibile dei terreni incolti, con interventi di riforestazione e mantenimento delle aree verdi. Investire in progetti di ripristino degli ecosistemi danneggiati, attivando un percorso per il completo recupero. Solo con un impegno condiviso, risorse adeguate e un'attenta pianificazione possiamo arginare la perdita di territorio, tutelare il patrimonio naturale e garantire un futuro sostenibile per la nostra provincia. È indispensabile, come programmato, che l'apertura del presidio presso il casello autostradale di Canosa di Puglia si trasformi in un distaccamento operativo concreto e immediato, che comporterebbe un incremento del personale, migliorando le condizioni di lavoro e garantendo un servizio di qualità e sicurezza per tutti", concludono.
  • Vigili del fuoco
Altri contenuti a tema
"Anch’io sono la Protezione Civile": i bambini in visita dai Vigili del Fuoco di Barletta "Anch’io sono la Protezione Civile": i bambini in visita dai Vigili del Fuoco di Barletta Un progetto organizzato dall’associazione di Protezione Civile VSF3 - Volontari San Ferdinando di Puglia
1 Nuova caserma vigili del fuoco Bat a Barletta: la soddisfazione del sottosegretario Ferrante, della Cisl e della Cisal Politica Nuova caserma vigili del fuoco Bat a Barletta: la soddisfazione del sottosegretario Ferrante, della Cisl e della Cisal Le note di ministero e sindacati
Nuovo comando dei Vigili del Fuoco della Bat, c'è la svolta Bandi e concorsi Nuovo comando dei Vigili del Fuoco della Bat, c'è la svolta Concluso l’iter progettuale e autorizzativo con l'avvenuta pubblicazione della gara d’appalto
1 Nuova caserma dei vigili del fuoco della Bat a Barletta, interrogazione parlamentare dell'onorevole Marco Lacarra La città Nuova caserma dei vigili del fuoco della Bat a Barletta, interrogazione parlamentare dell'onorevole Marco Lacarra Chieste informazioni sui ritardi nell'iter
Tragedia sfiorata ieri pomeriggio sulla Barletta-Canosa Cronaca Tragedia sfiorata ieri pomeriggio sulla Barletta-Canosa Il bilancio è di un automobilista leggermente ustionato
Scooter a fuoco in Via Canosa Cronaca Scooter a fuoco in Via Canosa Ancora un veicolo in fiamme a Barletta. Probabile cirtocircuito
Due alberi caduti in viale Regina Elena, nessun danno La città Due alberi caduti in viale Regina Elena, nessun danno Sul posto polizia locale e vigili del fuoco
Nuova caserma dei vigili del fuoco, un incontro in Prefettura La città Nuova caserma dei vigili del fuoco, un incontro in Prefettura Funzione pubblica Cgil BAT: «Assicurazioni sulla gara d'appalto per la costruzione, entro metà aprile»
Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre
17 settembre 2025 Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre
Oggi a Barletta l'incontro “La Stadera, un’avventura che continua”
17 settembre 2025 Oggi a Barletta l'incontro “La Stadera, un’avventura che continua”
Gran Shopping Molfetta diventa più inclusivo: arriva il video-intepretariato in LIS per clienti sordi
17 settembre 2025 Gran Shopping Molfetta diventa più inclusivo: arriva il video-intepretariato in LIS per clienti sordi
Luminarie natalizie a Barletta, pubblicato avviso di indagine di mercato
17 settembre 2025 Luminarie natalizie a Barletta, pubblicato avviso di indagine di mercato
Crisi idrica nel Barese e nella Bat, CIA Levante: “Oliveti e rischio con lo stop irriguo”
17 settembre 2025 Crisi idrica nel Barese e nella Bat, CIA Levante: “Oliveti e rischio con lo stop irriguo”
Ultramaratona delle Fiabe a Rapone, soddisfazioni per la Barletta Sportiva
17 settembre 2025 Ultramaratona delle Fiabe a Rapone, soddisfazioni per la Barletta Sportiva
“Acta non verba”: l’UNIMRI BAT riprende la sua missione sul territorio
17 settembre 2025 “Acta non verba”: l’UNIMRI BAT riprende la sua missione sul territorio
Nuovo Ospedale di Andria, Caracciolo: “Progetto esecutivo entro il prossimo novembre“
16 settembre 2025 Nuovo Ospedale di Andria, Caracciolo: “Progetto esecutivo entro il prossimo novembre“
Ricordate le vittime del crollo di via Canosa
16 settembre 2025 Ricordate le vittime del crollo di via Canosa
Da Barletta il gesto di generosità per Lorenzo, studente derubato della bici
16 settembre 2025 Da Barletta il gesto di generosità per Lorenzo, studente derubato della bici
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.