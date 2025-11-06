Via dei Muratori: il PD, Lista Emiliano, Coalizione Civica e Lista CON chiedono una seduta di Consiglio comunale monotematica

"Sentenze disattese, atti di indirizzo politico e amministrativo ignorati, mancati espropri, interventi abusivi su aree destinate alla viabilità pubblica e progetti ignorati. E così, dopo 20 anni, le urbanizzazioni in via dei Muratori, nella zona merceologica di via Foggia a Barletta, restano incompiute". Così i gruppi consiliari di Pd, Lista Emiliano, Coalizione Civica e lista CON."La ragione per cui questo avvenga è incomprensibile e, se non fosse stato, in tutto questo tempo, per la tenacia e la caparbietà di un cittadino e imprenditore della zona, Aldo Musti, forse non si sarebbe arrivati neppure al punto in cui si è oggi, con una sentenza del Tar Puglia di Bari, la numero 81/2024, passata in giudicato, ma a cui il Comune non ha dato seguito, sebbene essa richiami e presupponga l'attuazione di indirizzi deliberati dal Consiglio comunale (le delibere n. 51/2011 e n. 21/2019).I cittadini hanno il diritto di sapere e di capire quello che avviene, quello che chi li amministra fa e quello che non fa e per dare risposta a questa richiesta legittima, a questa domanda di trasparenza e partecipazione alla vita e al governo della cosa pubblica, non c'è luogo migliore del Consiglio comunale, organo massimo di democrazia.Per queste ragioni, come gruppo consiliare del Partito Democratico, della Lista Emiliano, di Coalizione Civica e della Lista CON oggi abbiamo depositato una richiesta di convocazione di Consiglio comunale monotematico sulla mancata esecuzione di quella sentenza del Tar Puglia e degli indirizzi deliberativi in materia di completamento delle urbanizzazioni nella zona merceologica di via dei Muratori. Si tratta di opere pubbliche avviate oltre 20 anni fa e su cui i cittadini attendono risposte che l'Amministrazione comunale deve loro dare con urgenza e massima trasparenza".