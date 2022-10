Vallone Tittadegna, Caracciolo: «La bonifica non spetta alla Regione, il Sindaco studi i regolamenti e ripulisca l'area»

«L'inquinamento del vallone Tittadegna è un problema che va risolto immediatamente, bene ha fatto l'ambientalista Antonio Binetti a sollevarlo, unitamente ad altre questioni ambientali che affliggono la città. Il suo è un esempio da seguire. Serve, peró, fare chiarezza». Così«In un comunicato stampa seguito ad un incontro con Binetti -- il Comune di Barletta indica nella Regione Puglia ed in particolare nel Consorzio Terre d'Apulia il responsabile della manutenzione dei canali. La realtà è però ben diversa»."Dopo aver appreso della problematicaho interpellato il Consorzio da cui mi sono arrivate indicazioni di direzione opposta a quanto dichiarato dal sindaco: il vallone non ricade tra le opere gestite dal Consorzio e solo catastalmente è in capo alla Regione».«Infattiai sensiche disciplina le funzioni e i compiti degli enti in materia di tutela ambientale, sono proprio i Comuni a ricoprire il ruolo di custodi manutentivi delle opere idrauliche a tutela dell'ambiente. Alla lettera b dell'articolo 26 è, infatti, scritto, testualmente che ai Comuni spetta: "l'esecuzione delle piccole manutenzioni nel settore della difesa del suolodei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua".«Ancora una volta -- il Sindaco di Barletta e gli assessori che si sono pronunciati sul tema denotano tutta la loro scarsa competenza. Eppure, nel 2019, la stessa amministrazione Cannito aveva provveduto alla bonifica dell'area con una spesa di 15mila euro. Invito il Sindaco a procedere immediatamente con la pulizia e ad attivarsi per l'installazione di fototrappole che contrastino sporcaccioni e incivili. Le questioni ambientali non si affrontano con leggerezza e con lo scarica barile di cui Cannito è maestro, ma si affrontano con la competenza e con la conoscenza dei regolamenti. Rinnovo -- al Sindaco l'invito a studiare meglio i rapporti tra le istituzioni e le competenze in capo al suo ruolo di rappresentante pro tempore della città di Barletta».