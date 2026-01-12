Una mensa scolastica per la “Girondi” di via Zanardelli
Una mensa scolastica per la “Girondi” di via Zanardelli
La città

Una mensa scolastica per la “Girondi” di via Zanardelli

Sarà dotata di 144 posti a sedere, cucina, dispensa, spogliatoio, servizi igienici e un giardino

Barletta - lunedì 12 gennaio 2026 13.38 Comunicato Stampa
Continua senza sosta a Barletta la realizzazione di opere pubbliche. Stamane sono iniziati i lavori per la mensa scolastica al servizio degli alunni dell'istituto "Raffaele Girondi", in via Zanardelli.

Il progetto prevede la costruzione di un edificio di 350 mq con sala di refezione per 144 posti a sedere, cucina, dispensa, spogliatoio, servizi igienici per personale e alunne/i, oltre ad uno spazio giardino-mensa, su un terreno adiacente alla scuola.

"La realizzazione della nuova mensa scolastica alla 'Girondi' – afferma il Sindaco Cosimo Cannito – si inserisce nel più ampio quadro strategico che questa Amministrazione sviluppa con la massima determinazione per garantire alla comunità scolastica e alle famiglie il tempo pieno e, in generale, scuole funzionali, sicure, confortevoli, energeticamente sostenibili e all'altezza dei migliori standard educativi.

Ma non ci fermiamo qui. In futuro è nostra volontà trasformare la mensa, che ha un potenziale produttivo di circa 800 pasti al giorno, in un secondo centro cottura dopo quello di Via Rossini".

L'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR (Missione 4 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione") per un ammontare di 900.000 euro. I lavori sono stati affidati alla ditta Todisco Costruzioni S.r.l. di San Ferdinando di Puglia. La loro conclusione, con relativo collaudo, è prevista per giugno 2026.
Una mensa scolastica per la “Girondi” di via Zanardelli
Una mensa scolastica per la “Girondi” di via Zanardelli
  • Circolo Didattico Raffaele Girondi
Altri contenuti a tema
L’associazione “Vicini al Cittadino OdV” dona 30 libri di narrativa agli alunni della scuola "Girondi” di Barletta Associazioni L’associazione “Vicini al Cittadino OdV” dona 30 libri di narrativa agli alunni della scuola "Girondi” di Barletta Iniziativa compresa negli appuntamenti di #ioleggoperchè
Oggi la consegna dei lavori alla "Girondi" Oggi la consegna dei lavori alla "Girondi" Diversi gli interventi previsti
"#GenerazionEmpatic@", incontro di informazione sul tema del bullismo Scuola e Lavoro "#GenerazionEmpatic@", incontro di informazione sul tema del bullismo Domani mattina l'appuntamento alla scuola "Girondi" di Barletta
Completato il campo di gioco della “Girondi” Scuola e Lavoro Completato il campo di gioco della “Girondi” La nota dell’ammistrazione comunale
Rally Matematico Transalpino, vincono anche i ragazzi della "Girondi" di Barletta Scuola e Lavoro Rally Matematico Transalpino, vincono anche i ragazzi della "Girondi" di Barletta Gli alunni della classe 5^F conquistano il podio nella loro categoria per il secondo anno consecutivo
Ritiro delibera zone B5, Antonello Damato: «Era ora, ora via ad un dialogo costruttivo»
12 gennaio 2026 Ritiro delibera zone B5, Antonello Damato: «Era ora, ora via ad un dialogo costruttivo»
Zone B5, il sindaco annuncia il ritiro della delibera. Il Pd: «Una vittoria della città e della democrazia»
12 gennaio 2026 Zone B5, il sindaco annuncia il ritiro della delibera. Il Pd: «Una vittoria della città e della democrazia»
Barletta: da ora non si può più sbagliare
12 gennaio 2026 Barletta: da ora non si può più sbagliare
Calcio, la SSD Barletta 1922 conferma (per ora) la fiducia a Pizzulli
12 gennaio 2026 Calcio, la SSD Barletta 1922 conferma (per ora) la fiducia a Pizzulli
Concorso Bar.S.A., a febbraio prove scritte e pratiche
12 gennaio 2026 Concorso Bar.S.A., a febbraio prove scritte e pratiche
Da Barletta l’augurio del sindaco Cannito ai neo consiglieri regionali della BAT
12 gennaio 2026 Da Barletta l’augurio del sindaco Cannito ai neo consiglieri regionali della BAT
Anche i giovani musicisti del "Casardi” di Barletta a Roma per la Giornata Nazionale del Rispetto
12 gennaio 2026 Anche i giovani musicisti del "Casardi” di Barletta a Roma per la Giornata Nazionale del Rispetto
“Nuvole Sparse – V edizione”: presentata la nuova stagione del Teatro Fantàsia
12 gennaio 2026 “Nuvole Sparse – V edizione”: presentata la nuova stagione del Teatro Fantàsia
Vittoria in serie C: due punti importanti per Nelly Volley
12 gennaio 2026 Vittoria in serie C: due punti importanti per Nelly Volley
17
Fidelis Andria-Barletta 0-0, le pagelle del match
12 gennaio 2026 Fidelis Andria-Barletta 0-0, le pagelle del match
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.