Una mensa scolastica per la “Girondi” di via Zanardelli

Continua senza sosta a Barletta la realizzazione di opere pubbliche. Stamane sono iniziati i lavori per la mensa scolastica al servizio degli alunni dell'istituto "Raffaele Girondi", in via Zanardelli.Il progetto prevede la costruzione di un edificio di 350 mq con sala di refezione per 144 posti a sedere, cucina, dispensa, spogliatoio, servizi igienici per personale e alunne/i, oltre ad uno spazio giardino-mensa, su un terreno adiacente alla scuola."La realizzazione della nuova mensa scolastica alla 'Girondi' – afferma il Sindaco Cosimo Cannito – si inserisce nel più ampio quadro strategico che questa Amministrazione sviluppa con la massima determinazione per garantire alla comunità scolastica e alle famiglie il tempo pieno e, in generale, scuole funzionali, sicure, confortevoli, energeticamente sostenibili e all'altezza dei migliori standard educativi.Ma non ci fermiamo qui. In futuro è nostra volontà trasformare la mensa, che ha un potenziale produttivo di circa 800 pasti al giorno, in un secondo centro cottura dopo quello di Via Rossini".L'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR (Missione 4 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione") per un ammontare di 900.000 euro. I lavori sono stati affidati alla ditta Todisco Costruzioni S.r.l. di San Ferdinando di Puglia. La loro conclusione, con relativo collaudo, è prevista per giugno 2026.