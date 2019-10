Un'associazione di Barletta tra i vincitori di "Orizzonti Solidali 2019"

Un'applicazione che permetta a ragazzi di svolgere un test sull'autostima in un'ottica di prevenzione del disagio giovanile adolescenziale; una stanza multisensoriale dove colori, suoni, profumi e superfici tattili stimolano i bambini affetti da disturbi dello spettro autistico aiutandoli ad entrare in relazione con il mondo esterno; un'unità mobile che raggiungerà gli istituti penitenziari di Puglia e Basilicata per prestare un servizio di prevenzione oncologica per le donne carcerate; il recupero e la rinascita di un vecchio casello ferroviario e del suo giardino circostante affinché diventi il fiore all'occhiello delle attività culturali del Salento. Sono solo alcuni dei 12 progetti vincitori della ottava edizione del bando di concorsopromosso dalladi Trani in collaborazione con i supermercati A&O, Dok, Famila e Iperfamila, destinato al terzo settore pugliese e che quest'anno ha visto la partecipazione di 295 progetti e una richiesta di finanziamento di oltre sei milioni di euro.I progetti saranno realizzati su tutto il territorio pugliese: quattro nella provincia di Bari, due nelle province della Bat, di Foggia e di Lecce, uno a Brindisi e a Taranto. Quattro iniziative interessano l'ambito dell'assistenza sociale, quattro quello della sanità, tre si occuperanno di cultura e una di ambiente. Tra i premiati anche l'associazione ricreativa culturale italiana "Carlo Cafiero" con il progetto "Luigi ti amo!".La crescente partecipazione di associazioni, onlus e cooperative sociali e culturali pugliesi ha spinto la Fondazione Megamark ad aumentare, anche quest'anno, i fondi da erogare: oltre 260 mila euro contro i 250 mila messi a budget.«Altre 12 idee del terzo settore che escono dal cassetto e divengono realtà – dichiara il cavaliere del lavoropresidente della Fondazione Megamark –. Quello del volontariato è un mondo in fermento che ha bisogno di un aiuto immenso per realizzare quanti più sogni possibile e noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di ascoltarlo e supportarlo. La grande novità di quest'anno è che, tra questi 12 stupendi progetti, alla fine incoroneremo il più riuscito omaggiando l'associazione con un premio extra».Il prossimo appuntamento è previsto per il 9 febbraio al Teatro Team di Bari con il consueto spettacolo di beneficenza e la presentazione ufficiale dei vincitori di 'Orizzonti Solidali 2019'. L'elenco dei progetti vincitori è disponibile sul sito www.fondazionemegamark.it La Fondazione Megamark è la Onlus del Gruppo Megamark, tra le realtà leader della distribuzione moderna del Mezzogiorno con 45 anni di storia e oltre 500 negozi in Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. La Fondazione sostiene e promuove iniziative e progetti con l'obiettivo di contribuire alla crescita culturale e sociale dei territori in cui opera. In Puglia promuove il bando 'Orizzonti solidali' rivolto al terzo settore pugliese e il premio letterario nazionale 'Premio Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi', nato per premiare il talento di scrittori esordienti e per contribuire alla diffusione della lettura nel Mezzogiorno.