Due giovani di Barletta tra i “Supereroi d’Italia”: premiati per il loro coraggio

Ci sono anche due giovani di Barletta tra i protagonisti del, il riconoscimento dedicato esclusivamente a bambini e ragazzi fino ai 18 anni che, con i loro gesti e le loro storie, rappresentano esempi concreti di responsabilità, altruismo, senso civico e coraggio.Tra i premiati figurano infatti, di Barletta, con una storia difficile alle spalle, ebambino coraggioso che sta sfidando la malattia. Due percorsi diversi, accomunati dalla forza con cui affrontano le sfide della vita e dalla capacità di trasformare esperienze difficili in esempi positivi per la comunità.Il Premio nasce proprio con questo obiettivo: dare visibilità a giovani che,compiono gesti o affrontano situazioni che raccontano il valore della solidarietà, dell'impegno e del rispetto per gli altri.La cerimonia di conferimento del premio – promosso da- si terrà domenica 8 marzo a partire dalle ore 11.00 presso la Sala convegni della Banca Popolare di Puglia e Basilicata in piazza Cavour 20 a Gravina in Puglia, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo culturale e sociale e di ospiti del panorama nazionale.Il Premio nasce da un'intuizione dell'associazione Supereroi APS, realtà impegnata nella promozione di iniziative sociali e culturali che mettono al centro i valori della solidarietà, dell'inclusione e della cittadinanza attiva, con particolare attenzione ai più giovani e alle storie capaci di generare consapevolezza e ispirazione.«Ogni giorno incontriamo giovani che, con una naturalezza sorprendente, compiono gesti capaci di cambiare la vita delle persone accanto a loro. Con il Premio Nazionale Supereroe d'Italia, vogliamo riconoscere ogni anno, questo coraggio silenzioso, fatto di responsabilità, altruismo e rispetto, per ispirare le nuove generazioni e promuovere una cultura del bene comune. Sono storie che ci ricordano che la speranza di un mondo migliore esiste ed è spesso nelle mani dei più giovani», afferma il Presidente Supereroi APSI premiati arrivano da diverse città italiane — tra cui Roma, Crotone, Reggio Calabria, Ventimiglia, Matera, Barletta, Bitonto, Sannicandro di Bari, Molfetta e Gravina in Puglia — e rappresentano storie di solidarietà e impegno capaci di trasmettere valori fondamentali come l'aiuto reciproco, il rispetto e il senso di comunità.La mattinata sarà moderata dall'attrice Daniela Rubini e vedrà gli interventi, tra gli altri, del sindaco di Gravina in Puglia Fedele Lagreca, del presidente della Fondazione BPPB ETS Giovanni Rosso, dell'avvocato Maria Pina Digiesi, del politologo Renzo Paternoster e dei rappresentanti della Polizia di Stato.L'evento è realizzato con il contributo e il sostegno della Fondazione BPPB ETS e con il patrocinio, tra gli altri, del Presidente della Giunta Regione Puglia, del Garante dei Diritti del Minore dell'Infanzia e Adolescenza della Regione Puglia, di ENAC – Ente Nazionale Attività Culturali, EPLI – Ente Pro Loco Italiane e ANIEP.