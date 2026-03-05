Attualità
Due giovani di Barletta tra i “Supereroi d’Italia”: premiati per il loro coraggio
Sono tra i protagonisti del Premio nazionale promosso da Supereroi APS: domenica la premiazione
Barletta - giovedì 5 marzo 2026 13.08
Ci sono anche due giovani di Barletta tra i protagonisti del Premio Nazionale "Supereroe d'Italia", il riconoscimento dedicato esclusivamente a bambini e ragazzi fino ai 18 anni che, con i loro gesti e le loro storie, rappresentano esempi concreti di responsabilità, altruismo, senso civico e coraggio.
Tra i premiati figurano infatti Gabriel Stan Lungu, di Barletta, con una storia difficile alle spalle, e Gabriele Ricatti, bambino coraggioso che sta sfidando la malattia. Due percorsi diversi, accomunati dalla forza con cui affrontano le sfide della vita e dalla capacità di trasformare esperienze difficili in esempi positivi per la comunità.
Il Premio nasce proprio con questo obiettivo: dare visibilità a giovani che, spesso lontano dai riflettori, compiono gesti o affrontano situazioni che raccontano il valore della solidarietà, dell'impegno e del rispetto per gli altri.
La cerimonia di conferimento del premio – promosso da Supereroi APS - si terrà domenica 8 marzo a partire dalle ore 11.00 presso la Sala convegni della Banca Popolare di Puglia e Basilicata in piazza Cavour 20 a Gravina in Puglia, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo culturale e sociale e di ospiti del panorama nazionale.
Il Premio nasce da un'intuizione dell'associazione Supereroi APS, realtà impegnata nella promozione di iniziative sociali e culturali che mettono al centro i valori della solidarietà, dell'inclusione e della cittadinanza attiva, con particolare attenzione ai più giovani e alle storie capaci di generare consapevolezza e ispirazione.
«Ogni giorno incontriamo giovani che, con una naturalezza sorprendente, compiono gesti capaci di cambiare la vita delle persone accanto a loro. Con il Premio Nazionale Supereroe d'Italia, vogliamo riconoscere ogni anno, questo coraggio silenzioso, fatto di responsabilità, altruismo e rispetto, per ispirare le nuove generazioni e promuovere una cultura del bene comune. Sono storie che ci ricordano che la speranza di un mondo migliore esiste ed è spesso nelle mani dei più giovani», afferma il Presidente Supereroi APS Mauro Giuseppe Rubini.
I premiati arrivano da diverse città italiane — tra cui Roma, Crotone, Reggio Calabria, Ventimiglia, Matera, Barletta, Bitonto, Sannicandro di Bari, Molfetta e Gravina in Puglia — e rappresentano storie di solidarietà e impegno capaci di trasmettere valori fondamentali come l'aiuto reciproco, il rispetto e il senso di comunità.
La mattinata sarà moderata dall'attrice Daniela Rubini e vedrà gli interventi, tra gli altri, del sindaco di Gravina in Puglia Fedele Lagreca, del presidente della Fondazione BPPB ETS Giovanni Rosso, dell'avvocato Maria Pina Digiesi, del politologo Renzo Paternoster e dei rappresentanti della Polizia di Stato.
L'evento è realizzato con il contributo e il sostegno della Fondazione BPPB ETS e con il patrocinio, tra gli altri, del Presidente della Giunta Regione Puglia, del Garante dei Diritti del Minore dell'Infanzia e Adolescenza della Regione Puglia, di ENAC – Ente Nazionale Attività Culturali, EPLI – Ente Pro Loco Italiane e ANIEP.
Tra i premiati figurano infatti Gabriel Stan Lungu, di Barletta, con una storia difficile alle spalle, e Gabriele Ricatti, bambino coraggioso che sta sfidando la malattia. Due percorsi diversi, accomunati dalla forza con cui affrontano le sfide della vita e dalla capacità di trasformare esperienze difficili in esempi positivi per la comunità.
Il Premio nasce proprio con questo obiettivo: dare visibilità a giovani che, spesso lontano dai riflettori, compiono gesti o affrontano situazioni che raccontano il valore della solidarietà, dell'impegno e del rispetto per gli altri.
La cerimonia di conferimento del premio – promosso da Supereroi APS - si terrà domenica 8 marzo a partire dalle ore 11.00 presso la Sala convegni della Banca Popolare di Puglia e Basilicata in piazza Cavour 20 a Gravina in Puglia, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo culturale e sociale e di ospiti del panorama nazionale.
Il Premio nasce da un'intuizione dell'associazione Supereroi APS, realtà impegnata nella promozione di iniziative sociali e culturali che mettono al centro i valori della solidarietà, dell'inclusione e della cittadinanza attiva, con particolare attenzione ai più giovani e alle storie capaci di generare consapevolezza e ispirazione.
«Ogni giorno incontriamo giovani che, con una naturalezza sorprendente, compiono gesti capaci di cambiare la vita delle persone accanto a loro. Con il Premio Nazionale Supereroe d'Italia, vogliamo riconoscere ogni anno, questo coraggio silenzioso, fatto di responsabilità, altruismo e rispetto, per ispirare le nuove generazioni e promuovere una cultura del bene comune. Sono storie che ci ricordano che la speranza di un mondo migliore esiste ed è spesso nelle mani dei più giovani», afferma il Presidente Supereroi APS Mauro Giuseppe Rubini.
I premiati arrivano da diverse città italiane — tra cui Roma, Crotone, Reggio Calabria, Ventimiglia, Matera, Barletta, Bitonto, Sannicandro di Bari, Molfetta e Gravina in Puglia — e rappresentano storie di solidarietà e impegno capaci di trasmettere valori fondamentali come l'aiuto reciproco, il rispetto e il senso di comunità.
La mattinata sarà moderata dall'attrice Daniela Rubini e vedrà gli interventi, tra gli altri, del sindaco di Gravina in Puglia Fedele Lagreca, del presidente della Fondazione BPPB ETS Giovanni Rosso, dell'avvocato Maria Pina Digiesi, del politologo Renzo Paternoster e dei rappresentanti della Polizia di Stato.
L'evento è realizzato con il contributo e il sostegno della Fondazione BPPB ETS e con il patrocinio, tra gli altri, del Presidente della Giunta Regione Puglia, del Garante dei Diritti del Minore dell'Infanzia e Adolescenza della Regione Puglia, di ENAC – Ente Nazionale Attività Culturali, EPLI – Ente Pro Loco Italiane e ANIEP.