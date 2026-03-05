Bimbo supereroe
Bimbo supereroe
Attualità

Due giovani di Barletta tra i “Supereroi d’Italia”: premiati per il loro coraggio

Sono tra i protagonisti del Premio nazionale promosso da Supereroi APS: domenica la premiazione

Barletta - giovedì 5 marzo 2026 13.08
Ci sono anche due giovani di Barletta tra i protagonisti del Premio Nazionale "Supereroe d'Italia", il riconoscimento dedicato esclusivamente a bambini e ragazzi fino ai 18 anni che, con i loro gesti e le loro storie, rappresentano esempi concreti di responsabilità, altruismo, senso civico e coraggio.

Tra i premiati figurano infatti Gabriel Stan Lungu, di Barletta, con una storia difficile alle spalle, e Gabriele Ricatti, bambino coraggioso che sta sfidando la malattia. Due percorsi diversi, accomunati dalla forza con cui affrontano le sfide della vita e dalla capacità di trasformare esperienze difficili in esempi positivi per la comunità.

Il Premio nasce proprio con questo obiettivo: dare visibilità a giovani che, spesso lontano dai riflettori, compiono gesti o affrontano situazioni che raccontano il valore della solidarietà, dell'impegno e del rispetto per gli altri.

La cerimonia di conferimento del premio – promosso da Supereroi APS - si terrà domenica 8 marzo a partire dalle ore 11.00 presso la Sala convegni della Banca Popolare di Puglia e Basilicata in piazza Cavour 20 a Gravina in Puglia, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo culturale e sociale e di ospiti del panorama nazionale.

Il Premio nasce da un'intuizione dell'associazione Supereroi APS, realtà impegnata nella promozione di iniziative sociali e culturali che mettono al centro i valori della solidarietà, dell'inclusione e della cittadinanza attiva, con particolare attenzione ai più giovani e alle storie capaci di generare consapevolezza e ispirazione.

«Ogni giorno incontriamo giovani che, con una naturalezza sorprendente, compiono gesti capaci di cambiare la vita delle persone accanto a loro. Con il Premio Nazionale Supereroe d'Italia, vogliamo riconoscere ogni anno, questo coraggio silenzioso, fatto di responsabilità, altruismo e rispetto, per ispirare le nuove generazioni e promuovere una cultura del bene comune. Sono storie che ci ricordano che la speranza di un mondo migliore esiste ed è spesso nelle mani dei più giovani», afferma il Presidente Supereroi APS Mauro Giuseppe Rubini.

I premiati arrivano da diverse città italiane — tra cui Roma, Crotone, Reggio Calabria, Ventimiglia, Matera, Barletta, Bitonto, Sannicandro di Bari, Molfetta e Gravina in Puglia — e rappresentano storie di solidarietà e impegno capaci di trasmettere valori fondamentali come l'aiuto reciproco, il rispetto e il senso di comunità.

La mattinata sarà moderata dall'attrice Daniela Rubini e vedrà gli interventi, tra gli altri, del sindaco di Gravina in Puglia Fedele Lagreca, del presidente della Fondazione BPPB ETS Giovanni Rosso, dell'avvocato Maria Pina Digiesi, del politologo Renzo Paternoster e dei rappresentanti della Polizia di Stato.

L'evento è realizzato con il contributo e il sostegno della Fondazione BPPB ETS e con il patrocinio, tra gli altri, del Presidente della Giunta Regione Puglia, del Garante dei Diritti del Minore dell'Infanzia e Adolescenza della Regione Puglia, di ENAC – Ente Nazionale Attività Culturali, EPLI – Ente Pro Loco Italiane e ANIEP.
  • Premiazione
Altri contenuti a tema
"La Stradina dei Poeti", premiati i vincitori dell'edizione 2023 Eventi "La Stradina dei Poeti", premiati i vincitori dell'edizione 2023 La Chiesa di Santa Lucia ha ospitato la cerimonia di premiazione del concorso
Rally Matematico Transalpino, vincono anche i ragazzi della "Girondi" di Barletta Scuola e Lavoro Rally Matematico Transalpino, vincono anche i ragazzi della "Girondi" di Barletta Gli alunni della classe 5^F conquistano il podio nella loro categoria per il secondo anno consecutivo
Giovani a lezione di Costituzione, vincono i ragazzi del "Cafiero" di Barletta Scuola e Lavoro Giovani a lezione di Costituzione, vincono i ragazzi del "Cafiero" di Barletta Gli alunni della classe 1^E premiati in Senato nella giornata del 2 giugno
Anche la barlettana Lucia Calò vince il premio America Giovani La città Anche la barlettana Lucia Calò vince il premio America Giovani Una borsa di studio per fruire del master in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”
1 È di Barletta il nuovo campione nazionale di RisiKo! La città È di Barletta il nuovo campione nazionale di RisiKo! Si tratta di Giuseppe Santo, informatico, 51 anni: ha vinto la finale al "Play" di Modena
XXIV Premio Letterario "Massimo D'Azeglio", sabato la premiazione Eventi XXIV Premio Letterario "Massimo D'Azeglio", sabato la premiazione Contestualmente verranno premiati i vincitori del XXII Premio Letterario “Angeli”
1 Al barlettano Nicola Di Fidio il premio nazionale "con.Scienze" 21/22 Al barlettano Nicola Di Fidio il premio nazionale "con.Scienze" 21/22 Talento e ambizione gli ingredienti dei suoi risultati in ambito scientifico
Premiati i vincitori del 7° Concorso artistico-letterario “Le nostre sfide” La città Premiati i vincitori del 7° Concorso artistico-letterario “Le nostre sfide” Per i giovani studenti buoni per l’acquisto di libri e materiale didattico, diplomi e targhe commemorative
Il Touring Club Italiano celebra l’8 marzo a Barletta con le opere di De Nittis
5 marzo 2026 Il Touring Club Italiano celebra l’8 marzo a Barletta con le opere di De Nittis
PEBA in Puglia: solo tre capoluoghi su otto in regola, tra questi c'è anche Barletta
5 marzo 2026 PEBA in Puglia: solo tre capoluoghi su otto in regola, tra questi c'è anche Barletta
Stallo commissione Urbanistica: la denuncia di Cascella, Damato e Trimigno
5 marzo 2026 Stallo commissione Urbanistica: la denuncia di Cascella, Damato e Trimigno
Apertura via Fornaci Vecchie a Barletta, dialogo tra Cannito e impresa edile
5 marzo 2026 Apertura via Fornaci Vecchie a Barletta, dialogo tra Cannito e impresa edile
Nuova Caserma dei Vigili del Fuoco a Barletta: lunedì la consegna dei lavori
5 marzo 2026 Nuova Caserma dei Vigili del Fuoco a Barletta: lunedì la consegna dei lavori
180 anni dalla nascita di Giuseppe De Nittis: «Valorizzare la sua casa natale»
5 marzo 2026 180 anni dalla nascita di Giuseppe De Nittis: «Valorizzare la sua casa natale»
L’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie ricorda Padre Francesco Milillo nel trigesimo della sua scomparsa
5 marzo 2026 L’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie ricorda Padre Francesco Milillo nel trigesimo della sua scomparsa
Presentato il Servizio di Informazione e Assistenza alle Vittime di reato della Regione Puglia
5 marzo 2026 Presentato il Servizio di Informazione e Assistenza alle Vittime di reato della Regione Puglia
 Il “Comitato Vie Donizetti e Rossini” aderisce al progetto di Rete Civica Barletta
5 marzo 2026  Il “Comitato Vie Donizetti e Rossini” aderisce al progetto di Rete Civica Barletta
Referendum sulla riforma Nordio e 30 anni dalla legge sui beni confiscati, tre appuntamenti promossi da Libera Barletta
5 marzo 2026 Referendum sulla riforma Nordio e 30 anni dalla legge sui beni confiscati, tre appuntamenti promossi da Libera Barletta
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.