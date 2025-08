Piano industriale 2025/2026 da 180 milioni di euro per il Gruppo Megamark

, realtà leader del sud Italia nella distribuzione moderna con circa 600 punti vendita ad insegna A&O, Dok, Famila, Sole365 e Ottimo. A sostenere l'investimento,di un pool di banche costituito da Intesa Sanpaolo - Divisione IMI CIB (Global Coordinator e Banca Agente), BNL BNP PARIBAS e BPER CIB."Siamo orgogliosi del sostegno finanziario delle banche concesso sulla base della nostra situazione patrimoniale e finanziaria - dichiara il cavaliere del lavoro, fondatore e presidente del Gruppo Megamark -; riconosciamo ai tre finanziatori il merito di aver riposto in noi quella fiducia e stima che, nel corso degli anni, abbiamo conquistato presso il sistema bancario. È un finanziamento che rappresenta un riconoscimento della solidità del gruppo, oltre che un'opportunità per accelerare il nostro percorso di crescita".L'intera operazione di finanziamento è stata condotta con la consulenza dello Studio Legale Advant Nctm di Milano che ha assistito il pool di banche e, per Megamark, dello Studio Associato Poliseno di Bari.Il piano prevede un'attività di sviluppo e ammodernamento della rete commerciale nelle due regioni in cui Megamark è più presente: Puglia (in cui il gruppo detiene il 22,6% del mercato) e Campania (18,9%). In, dove il gruppo è nato oltre cinquant'anni fa, sono previsteoltre allaa terra per autoconsumo,In, Megamark investiràdestinati all'nelle province di Benevento e Avellino, all'allae all'. Tutte le aperture e le ristrutturazioni dei punti vendita saranno realizzate nell'ottica dellae dell'Il Gruppo Megamark - che oggi conta oltre 4.500 collaboratori a gestione diretta e circa 4.800 delle società compartecipate operative anche in Campania e Molise – al termine del piano industriale avrà circa 1.200 collaboratori diretti in più, essendo previste tra 800 e 1.000 assunzioni in Puglia e 300 in Campania."Questo piano, fondato su innovazione e sostenibilità, ci consentirà di consolidare la nostra presenza nei territori in cui operiamo e di generare nuova occupazione, nel solco della nostra visione che pone sullo stesso livello lo sviluppo economico e quello sociale – conclude-".Anche il 2024 è stato un anno in crescita per Megamark, che ha chiuso con, segnando un +11,1% a rete corrente e +4,5% a rete costante, crescita quasi doppia rispetto a quella media registrata dal mercato (2,3%) (dati Like for Like, fonte Nielsen). Trend positivo confermato anche per ila rete corrente rispetto allo stesso periodo del 2024.