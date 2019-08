"Trail della Battaglia", sabato la prima edizione della gara podistica

Il prossimo 31 agosto andrà in scena la prima edizione del "Trail della Battaglia", una gara podistica particolare, come il Trail, che si disputa in condizione di autosufficienza in ambiente naturslistico.Il Trail della Battaglia è inserita nel circuito regionale di gare denominato "Puglia Trail" una serie di gare che si pone l'obiettivo di valorizzare alcune delle realtà più belle della nostra regione come: Altamura, Bari, Conversano, Gravina in Puglia, Castel del Monte, il Gargano, Castellaneta, Massafra; dove lo sport viene considerato un importante volano di sviluppo storico, culturale e ambientale."E' in questa ottica che noi della Barletta Sportiva abbiamo pensato a Canne della Battaglia come luogo adatto a far svolgere questo tipo di gara di trail e, allo stesso tempo andare a promuovere una delle attrattive turistiche di Barletta, non ancora adeguatamente valorizzate - afferma il Presidente Enzo Cascella"."Barletta una città dalle infinite potenziali turistiche inespresse, noi della Barletta Sportiva riteniamo che si debba puntare anche sul turismo sportivo come importante volano economico".L'epicentro e quindi la partenza e l'arrivo della gara avverrà presso l'antiquarium della Cittadella di Canne, mentre i 15 km del percorso si snoderanno lungo i sentieri e i tratturi che attraversano le diverse colline che circondano il territorio Cannense; passando per la fontana di San Ruggiero, il Menhir, la Boccuta, ma soprattutto il nostro obiettivo e' quello di far rivivere e quindi di far assaporare a tutti inpatecipanti i luoghi dove il Grande Annibale ha sconfitto l'esercito Romano nella più grande battaglia della storia antica, circa 40.000 i morti caduti in battaglia.Il Trail della Battaglia sarà anche valevole quale 1° Trail del settore Avvocati e operatori della Giustizia, per cui per tutti coloro che appartengono a queste categorie sarà predisposta una apposita premiazione. L'annibale 2019 del Trail della Battaglia sarà il Barlettano Mimmo Ricatti.