Tra identità e memoria: Mario Desiati ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro

L’incontro letterario, in cui sarà presentato “Malbianco”, è in programma il 17 febbraio

Continua con grandi ospiti il programma di febbraio delle, vincitore del Premio Strega 2022, sarà protagonista dell'incontro in programmaalle ore. L'autore dialogherà conla presentazione del suo nuovo romanzo, "(Einaudi).La narrazione segue Marco Petrovici, un uomo che, per ritrovare pace e risposte, torna in Puglia, nella campagna tarantina, dai suoi genitori anziani. Attraverso un diario ritrovato, la storiografia e la psicoterapia, uniti ai ricordi d'infanzia, Marco affronta il "malbianco" che grava sulla sua famiglia: un'eredità fatta dimai raccontati. Quali sono le sue? Quale legame hanno con un'antica ninna nanna yiddish?Con la sua scrittura lirica e profonda, Desiati, che ha già conquistato il pubblico con il romanzo "", esplora i temi dell', dellae delper immaginare unL'ingresso all'incontro è libero e la cittadinanza è invitata.