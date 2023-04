Tournèe plus, lunedì 17 la presentazione delle attività

, in occasione della prima giornata dei B2B tra operatori e istituzioni teatrali pugliesi e albanesi, si terrà unaAlla conferenza stampa interverranno:- Sindaco del Comune di Barletta;- Assessore alla Cultura del Comune di Barletta;- Responsabile Ufficio Progetti di Cooperazione Europea del Teatro Pubblico Pugliese;- Console generale della Repubblica di Albania a Bari;- Professore dell'Università delle Arti di Tirana, responsabile del Dipartimento di Direzione - Scenografia - Coreografia - Teoria dell'arte.Dal 17 al 20 aprile operatori e istituzioni teatrali pugliesi e albanesi, si incontrano a Barletta con lo scopo di condividere opportunità, obiettivi produttivi e commerciali comuni e per la cooperazione tra gli attori chiave del settore teatrale.L'attività rientra nel progetto di cooperazione transfrontaliera: "Tournèe Plus", finanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro, che vede quale capofila il Comune di Barletta in partenariato con i Comuni di Tirana e di Fier in Albania. Il Teatro Pubblico Pugliese, Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, affianca il Comune di Barletta nel ruolo di assistenza tecnica.Per l'occasione gli ospiti, tutti direttori o responsabili di teatri comunali albanesi, sono stati invitati ad assistere a una serie di spettacoli di teatro e musica precedentemente programmati a Barletta dagli operatori teatrali e a partecipare a un B2B con i colleghi pugliesi per verificare la possibilità di scambi di spettacoli, future coproduzioni, collaborazioni artistiche, organizzative e tecniche tra Albania e Puglia.Il progetto Tournée Plus ha avuto un prologo nelle precedenti settimane, in occasione di un workshop tenuto da Miltiadh Kutali, docente ordinario dell'Università delle Arti di Tirana, che ha coinvolto docenti e studenti degli Istituti Scolastici di Barletta "Cassandro-Fermi- Nervi", "Leontine e G. De Nittis" e del Liceo "Carlo Cafiero".Già in quella occasione, il 16 marzo, si è tenuto un primo incontro tra Kutali e alcune compagnie teatrali pugliesi.Da lunedì 17 a giovedì 20 aprile, i partecipanti albanesi al B2B si sposteranno dal Teatro Curci al Palazzo Della Marra, dal Teatro Fantàsia all'auditorium del Laboratorio Urbano Gos, sino ad una speciale incursione artistica presso l'Asilo Nido Comunale di Barletta.Per assistere ad alcuni spettacoli ecco il programma:Lunedì 17 Aprile alle ore 18:30: Compagnia Menhir in "LAZZARO" c/o Palazzo Della MarraMartedì 18 Aprile:• ore 09:30, Compagnia I Nuovi Scalzi in "SHAKE'N SPEARE" c/o Teatro Curci• ore 10:30, Teatro Koreja in "LàQua", c/o Asilo Nido Comunale• ore 20:30, Compagnia Il Carro dei Comici, in "Com'è chiara la notte", c/o Teatro FantàsiaMercoledì 19 Aprile:• ore 09:30, Compagnia Teatro Fantàsia in "Spedizioni Don Chisciotte", c/o Teatro Curci• ore 17:00, Soundiff Winds Orchestra in "Classical & Movie Songs", c/o Laboratorio Urbano Gos• ore 20:30, Compagnia Fattoria degli Artisti in "Pulcinella ed i comici erranti", c/o Teatro FantàsiaGiovedì 20 Aprile:• ore 11:45, Compagnia Room To Play, in "IO, PINOCCHIO", c/o Teatro Curci• ore 16:00, Compagnia Sciarabbà in "A Senza Nome", c/o Teatro FantàsiaGiovedì 20 Aprile alle ore 17.30 presso il Teatro Fantàsia si terrà il B2B tra gli operatori teatrali pugliesi ed i direttori dei teatri comunali albanesi.Gli spettacoli inseriti nel programma sono quelli o già programmati dal Comune e TPP in altre rassegne (Teatro Ragazzi e Danza) o programmati dalla Compagnie residenti a Barletta o già selezionate a mezzo Avviso Pubblico nell'ambito del progetto Tournèe.Gli spettacoli in programma al Teatro Curci sono riservati a un pubblico scolastico.