Tournèe plus in pieno svolgimento

E' in pieno svolgimento la serie di incontri tra gli operatori e direttori teatrali pugliesi e albanesi nell'ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera: "Tournèe Plus", finanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro, che vede quale capofila il Comune di Barletta in partenariato con i Comuni di Tirana e di Fier in Albania. Il Teatro Pubblico Pugliese, Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, affianca il Comune di Barletta nel ruolo di assistenza tecnica. Per i prossimi giorni, fino al 20 aprile, sono in programma più appuntamenti con lo scopo di accrescere la cooperazione tra gli attori chiave del settore teatrale.A Barletta, presso il Palazzo Della Marra, ad accogliere i direttori e responsabili dei teatri comunali albanesi e Arjan Vasjari, Console generale della Repubblica di Albania a Bari, il sindaco della città di Barletta Cosimo Damiano Cannito e l'assessore alla cultura Oronzo Cilli. "L'asse Barletta-Albania è ormai una certezza nel tempo consolidata – ha spiegato il primo cittadino Cosimo Cannito. Nel 2021, una delegazione della nostra città, sempre attraverso il progetto europeo, ha raggiunto la città di Tirana. Anche in quell'occasione, abbiamo discusso di promozione e cultura. Oggi, ci ritroviamo a Barletta e questo mi rende molto orgoglioso. Con i nostri amici albanesi, tassello dopo tassello, stiamo attivando una vera e propria rete culturale".A confermare il legame che unisce Albania e la Puglia, anche le parole di Arjan Vasjari, Console generale della Repubblica di Albania a Bari: "Questi scambi nutrono e danno linfa alla fratellanza che lega i due popoli, distanti solo perché separati dal mare, eppure così vicini anche per una solida e ricca tradizione teatrale. Ben venga che siano l'arte, il teatro e la musica la forza motrice di questo accordo ormai indissolubile"."È un'opportunità, quella del progetto "Tournèe Plus, di mettere attorno a un unico tavolo grandi professionisti pugliesi e albanesi per condividere opportunità, obiettivi produttivi e commerciali comuni – ha commentato l'assessore del Comune di Barletta Oronzo Cilli. Verso l'estate, noi torneremo in Albania per fare sintesi di quanto avremo condiviso in queste giornate. Nel frattempo, siamo contenti di poter accompagnare gli ospiti alla scoperta dei nostri luoghi di cultura e arte. Abbiamo pensato di partire proprio dalla visita della Pinacoteca De Nittis: scrigno delle opere del nostro concittadino Giuseppe De Nittis."In questi giorni, gli operatori teatrali albanesi hanno modo di partecipare a una serie di spettacoli di teatro e musica programmati in precedenza dal Comune di Barletta e TPP in altre rassegne (Teatro Ragazzi e Danza) o programmati dalla Compagnie residenti a Barletta o già selezionate a mezzo Avviso Pubblico nell'ambito del progetto Tournèe. La prima performance, alla quale gli ospiti hanno assistito, è stata "Lazzaro" della Compagnia teatrale Menhir, in scena proprio al Palazzo Della Marra."Siamo felici che tante compagnie teatrali di Barletta abbiano voluto aderire al progetto che ha visto alcune pillole di incontri anche nelle settimane precedenti con il professor Miltiadh SotirKutali, dell'Università delle Arti di Tirana – ha commentato Lino Manosperta, responsabile Ufficio Progetti di Cooperazione Europea del Teatro Pubblico Pugliese. Il docente, oltre agli operatori teatrali pugliesi, ha poi organizzato workshop e laboratori con insegnanti e studenti degli Istituti Scolastici di Barletta: "Cassandro-Fermi- Nervi", "Leontine e G. De Nittis" e del Liceo "Carlo Cafiero". Oggi il prof. Kutali è tornato a farci visita. Saranno giorni di arricchimento, che si concluderanno con l'ultimo B2B per verificare la possibilità di scambi di spettacoli, future coproduzioni, collaborazioni artistiche, organizzative e tecniche tra Albania e Puglia".Per assistere ad alcuni spettacoli ecco il programma:Oggi• ore 17:00, Soundiff Winds Orchestra in "Classical & Movie Songs", c/o Laboratorio Urbano Gos• ore 20:30, Compagnia Fattoria degli Artisti in "Pulcinella ed i comici erranti", c/o Teatro FantàsiaGiovedì 20 Aprile:• ore 11:45, Compagnia Room To Play, in "IO, PINOCCHIO", c/o Teatro Curci• ore 16:00, Compagnia Sciarabbà in "A Senza Nome", c/o Teatro FantàsiaGli spettacoli in programma al Teatro Curci sono riservati a un pubblico scolastico.Per informazioni e prenotazioni degli spettacoli al Teatro Fantàsia: 3403310937Per informazioni e prenotazioni del concerto al GOS - Laboratorio Urbano: 3247994620