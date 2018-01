«Da un servizio giornalistico di una nota testata televisiva locale abbiamo appreso, non senza un certo notevole sgomento, che nell'ambito delle trattative tese ad individuare la coalizione di centrosinistra, in vista delle prossime elezioni amministrative barlettane, sarebbero in stato avanzato le trattative stesse tra l'attuale maggioranza di sinistra barlettana, quindi il Pd, e gli esponenti barlettani di Direzione italia». Compatto e forse preoccupato di una possibile "storia d'amore" tra fidanzati così apparentemente diversi«E' vero che oramai la politica è diventata un riflesso del calciomercato - continuano i portavoce in piena metafora - con atleti tesserati per l'Inter pronti a passare al Milan, o dalla Roma alla Lazio, senza che oramai la cosa susciti più alcuna reazione critica,, e che continuiamo a credere nella coerenza e nei valori del centrodestra, non possiamo davvero credere che, che fino a ieri si sono dichiarati di centrodestra, e rivendicato con orgoglio l'appartenenza al centrodestra, per di più appartenenti ad un partito politico che ha fatto il diavolo a quattro per ritornare, a livello nazionale, in seno al centrodestra di Silvio Berlusconi, e che tra pochissime settimane si accinge a partecipare alle elezioni politiche con Noi con l'Italia, in alleanza con Berlusconi, Salvini e Meloni, possa nella nostra pur originalissima città di Barletta,. Possiamo e vogliamo credere che si tratti soltanto di infondati rumors giornalistici, ed in nome proprio della vera politica, quella del bene comune, e di tutti i valori storici del centrodestra,, che certamente ledono la loro immagine agli occhi dell'elettorato cittadino, nel loro stesso interesse, prima ancora di quello del centrodestra Barlettano».«Rimaniamo in attesa, unitamente ai cittadini barlettani che credono nei valori del centrodestra e che meritano rispetto, di una smentita pubblica, nella speranza che quest'ultima, qualora pervenga, non sia una mera risposta opportunistica in previsione delle più imminenti elezioni politiche».