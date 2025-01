Sostegno alle famiglie numerose, si conclude il progetto Big Family

Il Settore Welfare del Comune di Barletta rende noto che si è concluso nel mese di Gennaio il progetto denominato "Big Family" per il benessere delle famiglie numerose, realizzato dal Settore Welfare del Comune di Barletta e finanziato con i fondi della Regione Puglia.Avviato a febbraio 2024, il progetto si è sviluppato con l'obiettivo di promuovere e salvaguardare i diritti delle famiglie numerose, residenti nel Comune di Barletta, attraverso una serie di misure che mirano a favorire attività di tipo culturale, sociale, educativo e attraverso interventi in favore di famiglie con più figli a carico.Nel corso dell'articolazione dell'intervento, sono stati pubblicati n. 2 Avvisi Pubblici contenenti tutte le indicazioni delle azioni previste e i parametri di valutazione per consentire alla cittadinanza di presentare istanza di ammissione al beneficio, tramite una piattaforma online dedicata.Gli interventi sono stati realizzati al fine di promuovere il benessere psico-fisico della persona e sostenere il carico familiare, promuovere la socializzazione ed infine la cultura e la lettura. Questi obiettivi sono stati raggiunti attraverso l'erogazione dei seguenti interventi:• assegnazione di bonus e/o riduzioni delle tariffe e delle rette per servizi di competenze comunale;• riduzione per i servizi e le attività formative e culturali extrascolastiche per i ragazzi;• altri interventi a sostegno delle famiglie numerose, nel dettaglio:- formazione e cultura;- misura baby;- spese mediche.Il Progetto "Big Family", ha intercettato nel breve termine i bisogni di numerose famiglie che hanno manifestato il loro interesse partecipando all'Avviso Pubblico; sono infatti pervenute al settore 135 istanze, delle quali accolte 114. Gli interventi maggiormente richiesti sono stati quelli relativi al sostegno per spese mediche e ad attività formative e culturali extrascolastiche per i ragazzi. Oltre a questi interventi sono pervenute richieste anche per la sotto area di intervento relativa alla "misura baby" che ha previsto la concessione di un contributo, a titolo di rimborso totale, per l'acquisto di materiale per la prima infanzia da 0 a 3 anni."L'Amministrazione comunale di Barletta – ha sottolineato l'Assessore alle Politiche sociali Anna Maria Riefolo – con il progetto "Big Family", ha sperimentato una serie di interventi destinati a venire incontro alle esigenze dei nuclei familiari numerosi, al fine di sostenerli nelle spese che quotidianamente si trovano ad affrontare. Le famiglie hanno risposto positivamente, considerato il numero delle istanze pervenute, segno che sono stati intercettati bisogni reali, esigenze particolarmente sentiti".