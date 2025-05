Sinistra Italiana: «Inaccettabile l'aumento della Tari»

«A proposito di Tari, è inaccettabile che lo scorso 30 aprile la maggioranza di centrodestra del sindaco Cosimo Cannito abbia ratificato un aumento della tariffazione, che si aggira intorno al 10%. Un aumento che il sindaco tenta di giustificare con le carenze e le responsabilità di altri enti, tra cui la Regione Puglia. Ma questa è solo una scusa!». Così i referenti del circolo cittadino di Sinistra Italiana intitolato a "Franco Dambra".«È scandaloso che le difficoltà nel recupero crediti — con una percentuale di circa il 24% di crediti Tari ritenuti "inesigibili" — ricadano interamente sui "cittadini onesti", quelli che pagano puntualmente, mentre i "cittadini furbi e morosi" continuano a farla franca. La nostra tassazione è diventata sempre più iniqua e ingiusta, e questo non può continuare.L'Amministrazione comunale deve urgentemente dotarsi di strumenti efficaci per controllare e combattere l'evasione fiscale, al fine di garantire una tassazione più equa e un gettito più stabile per le casse comunali. Non è più accettabile che la responsabilità ricada su chi rispetta le regole mentre i trasgressori restano impuniti. Per queste considerazioni proponiamo l'adozione del "conferimento puntuale", un sistema che responsabilizza i cittadini riguardo alla quantità e alla qualità dei rifiuti che producono. Questo approccio prevede:- Sistema di tracciamento: Utilizzo di tecnologie come smart card o codici a barre per monitorare il conferimento dei rifiuti da parte di ciascun utente.- Tariffe variabili: Stabilite in base al volume o peso dei rifiuti conferiti, premiando chi produce meno e ricicla di più.- Educazione e informazione: Essenziale affinché i cittadini comprendano il valore del sistema e come ridurre i rifiuti in modo efficace.In sintesi, ecco le proposte del circolo di Sinistra Italiana "Franco Dambra" per una corretta gestione dei rifiuti:- Campagne di sensibilizzazione: Informare la cittadinanza sui vantaggi economici e ambientali del conferimento puntuale.- Incentivi per il riuso e il riciclo: Offrire premi a chi riduce i propri rifiuti.- Collegamenti con le comunità locali: Collaborare con scuole, associazioni e imprese per promuovere eventi di sensibilizzazione e iniziative di riuso.- Feedback ai cittadini: Fornire rapporti sui risultati del conferimento puntuale e sull'impatto delle azioni dei cittadini.- Semplificazione del processo: Rendere il sistema accessibile a tutti, compresi anziani e persone con disabilità.Il conferimento puntuale deve essere il fulcro di un cambiamento culturale nella gestione dei rifiuti. Solo attraverso iniziative ben strutturate e il coinvolgimento attivo della comunità possiamo garantire una sostenibilità ambientale reale e una responsabilità condivisa. È giunto il momento di agire!».