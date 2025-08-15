Carabinieri Barletta. <span>Foto Ida Vinella</span>
Carabinieri Barletta. Foto Ida Vinella
Attualità

Sicurezza a Ferragosto: controlli rafforzati dei Carabinieri nella BAT

L’Arma dei Carabinieri intensifica la presenza nelle località turistiche e nei centri cittadini

Barletta - venerdì 15 agosto 2025 8.28 Comunicato Stampa
In occasione del periodo estivo e, in particolare della festività di Ferragosto, il Comando Provinciale Carabinieri di Barletta Andria Trani ha predisposto un piano straordinario di intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, volto a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità.

Il piano, in atto già da qualche settimana, prevede un incremento delle pattuglie anche a piedi, sia in uniforme che in abiti civili, con particolare attenzione alle aree a maggiore affluenza turistica, alle località balneari, ai centri cittadini e alle principali arterie stradali.

I servizi riguarderanno sia controlli alla circolazione stradale, con l'ausilio di etilometri e strumenti per la verifica dell'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, al fine di prevenire incidenti e comportamenti di guida pericolosi, sia la vigilanza in prossimità di luoghi di aggregazione e intrattenimento, per prevenire episodi di disturbo dell'ordine pubblico e reati predatori. A partire dal 1° agosto, nel corso dei servizi straordinari, i militari hanno controllato circa 2.000 veicoli e identificato oltre 3.000 persone, denunciando in stato di libertà 43 soggetti e procedendo all'arresto di ulteriori 10 per reati predatori e inerenti agli stupefacenti.

Inoltre, saranno presidiate le aree sensibili come porti, centri storici e luoghi ove si svolgeranno eventi e manifestazioni (concerti, tour musicali in spiaggia, festeggiamenti del Ferragosto) che indubbiamente attireranno un imponente concentrazione di persone (uomini, donne e bambini).

In quest'ottica, in supporto all'Arma territoriale, il Comando Provinciale ha previsto l'impiego di unità dei Reparti speciali: lo Squadrone Eliportato Cacciatori "Puglia" e le S.I.O. (Squadre di Intervento Operativo) del 14° Battaglione "Calabria", questi ultimi particolarmente addestrati nella prevenzione e, eventualmente, nella reazione agli attacchi di matrice terroristica. A completamento del piano, è stato anche disposto dal Comando Generale l'invio di giovani Carabinieri Allievi Marescialli provenienti dalla Scuola di Firenze per il potenziamento delle Stazioni di Trani, Bisceglie, Barletta e Margherita di Savoia.

L'iniziativa rientra nel più ampio dispositivo di sicurezza predisposto per il periodo estivo, che ha l'obiettivo di tutelare l'incolumità delle persone e garantire la serenità di residenti e turisti. Anche per questo già a partire dal mese di aprile sono stati allestiti gli Info Point nelle aree portuali di Trani e Bisceglie, presso il Castel del Monte e nel centro di Margherita di Savoia, ove i Carabinieri in caso di necessità potranno accogliere i cittadini con la massima riservatezza.

I Carabinieri invitano tutti a festeggiare con prudenza, rispettando le norme e segnalando eventuali situazioni sospette.
  • Carabinieri
Altri contenuti a tema
Anche a Barletta controlli straordinari dei Carabinieri Cronaca Anche a Barletta controlli straordinari dei Carabinieri Oltre 350 persone identificate e 60 contravvenzioni al Codice della Strada
L'Arma dei Carabinieri in festa a Barletta - FOTO La città L'Arma dei Carabinieri in festa a Barletta - FOTO Il comandante Galasso: «Rendiamo omaggio alla presenza concreta, viva, quotidiana dell’Arma nel cuore della nostra provincia»
Un anno in prima linea, numeri e attività dei Carbinieri nella provincia Bat Istituzionale Un anno in prima linea, numeri e attività dei Carbinieri nella provincia Bat La nota diffusa dall'Arma in occasione della festa per il 211° anniversario dalla fondazione
L’Arma dei Carabinieri festeggia oggi 211 anni di storia: questa sera cerimonia a Barletta Territorio L’Arma dei Carabinieri festeggia oggi 211 anni di storia: questa sera cerimonia a Barletta «È un giorno in cui vogliamo nuovamente rinnovare il patto con la cittadinanza della nostra provincia»: parla il Col. Massimiliano Galasso
Ucciso a Barletta in un agguato: patrimonio di 2 milioni di euro sequestrato dai Carabinieri agli eredi Cronaca Ucciso a Barletta in un agguato: patrimonio di 2 milioni di euro sequestrato dai Carabinieri agli eredi Tra i beni oggetto della confisca una villa, tre lussuosi appartamenti e due autovetture
Furti e cannibalizzazione d'auto, il Comandante Galasso dopo l'operazione: "Colpita la filiera" Cronaca Furti e cannibalizzazione d'auto, il Comandante Galasso dopo l'operazione: "Colpita la filiera" Il Comandante Provinciale dei Carabinieri BAT: "Fenomeno che esiste perché c'è un compratore"
Riciclaggio a Barletta e Cerignola, pezzi di auto rubate per il mercato illecito Cronaca Riciclaggio a Barletta e Cerignola, pezzi di auto rubate per il mercato illecito Maxi intervento dei Carabinieri: trovate cinque auto rubate tra febbraio e maggio 2025
Operazione dei Carabinieri nella Bat: sgominato sodalizio criminale Cronaca Operazione dei Carabinieri nella Bat: sgominato sodalizio criminale 6 indagati per rapina a mano armata con contestuale sequestro di persona
Estate in sicurezza, anche nella BAT Polizia di Stato al fianco dei cittadini
15 agosto 2025 Estate in sicurezza, anche nella BAT Polizia di Stato al fianco dei cittadini
Barletta celebra Maria Santissima Assunta in Cielo
15 agosto 2025 Barletta celebra Maria Santissima Assunta in Cielo
Il “Buon Ferragosto” del sindaco Cosimo Cannito alla città di Barletta
15 agosto 2025 Il “Buon Ferragosto” del sindaco Cosimo Cannito alla città di Barletta
Notifica per pubblici proclami – N. 1149/2025 R.G.
15 agosto 2025 Notifica per pubblici proclami – N. 1149/2025 R.G.
Il 28 agosto il consiglio comunale di Barletta discuterà del mercato in via Rossini
14 agosto 2025 Il 28 agosto il consiglio comunale di Barletta discuterà del mercato in via Rossini
«Estate 2025? Dati positivi e agosto sold-out»
14 agosto 2025 «Estate 2025? Dati positivi e agosto sold-out»
Omicidio Diviesti, disposta la perizia genetica sui reperti: incidente probatorio fissato per il 18 agosto
13 agosto 2025 Omicidio Diviesti, disposta la perizia genetica sui reperti: incidente probatorio fissato per il 18 agosto
7
Portone del “Curci” imbrattato, il monito del sindaco Cannito
13 agosto 2025 Portone del “Curci” imbrattato, il monito del sindaco Cannito
11
Abbattuto un pino a rischio cedimento nei giardini del Castello, le precisazioni del sindaco Cannito
13 agosto 2025 Abbattuto un pino a rischio cedimento nei giardini del Castello, le precisazioni del sindaco Cannito
Miglioramento qualità della vita pazienti oncologici: il "Dimiccoli " di Barletta in pole position
13 agosto 2025 Miglioramento qualità della vita pazienti oncologici: il "Dimiccoli" di Barletta in pole position
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.