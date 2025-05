Si ripete a Barletta l'iniziativa "Vico degli Artisti": tra arte, tradizione e comunità

Un programma ricco di colori, profumi e umanità

Inclusione al centro

Domenica 18 maggio: visita guidata gratuita nel Borgo San Giacomo

Un evento corale, frutto della passione condivisa

Il 17 e 18 maggio Vico Torto a Barletta si trasformerà nuovamente in una galleria a cielo aperto per la terza edizione dell'evento: una manifestazione - che quest'anno giunge alla sua terza edizione - ideata dal Bed & Breakfast Eraclio, e che promette ancora una volta di trasformare Vico Torto, nel cuore del centro storico di Barletta, in un luogo magico dove arte, tradizione e inclusione si incontrano.Sabato 17 maggio, dalle 17:00 alle 22:00, e domenica 18 maggio, dalle 10:00 alle 22:00, il pittoresco vicolo si animerà con installazioni, mostre, degustazioni e performance grazie alla straordinaria partecipazione di associazioni, artisti e abitanti del quartiere.Installazioni di uncinetto urbano, curate dalla prof.ssa Maria Rosaria Cavaliere con il contributo di associazioni come My Darling e l'Associazione del merletto e Tombolo, trasformeranno balconi e finestre in opere d'arte tessile. Il gruppo Emozionarte Barletta proporrà mostre collettive, mentre gli abitanti del vicolo offriranno prodotti tipici della tradizione locale, per un'esperienza che coinvolgerà tutti i sensi.Anche quest'anno non mancheranno le performance culturali, grazie alla presenza dell'Associazione Thempus con danze popolari in abiti d'epoca, e agli stand dell'ASD Gli Amici del Cammino Barletta Running & Walking, che racconteranno la bellezza del camminare lento tra arte e natura.Grande novità di questa edizione è la partecipazione attiva di realtà come WorkAut – Lavoro e Autismo e Divine del Sud, che porteranno al centro della scena il valore dell'inclusione attraverso la creatività e il lavoro artigianale. Un messaggio forte: l'arte è per tutti e di tutti, capace di abbattere ogni barriera.Imperdibile appuntamento la visita guidata gratuita nel Borgo San Giacomo, in programma domenica 18 maggio dalle ore 10:00 alle 12:00, a cura di Puglia Unique Experience e CTG Leontine Barletta, con la guida turistica Antonella Edvige Larosa, per partecipare contattare il seguente cel. 3804532400.Il percorso si snoderà tra le affascinanti stradine del borgo, con sosta alle chiese di San Giacomo e San Gaetano, aperte per l'occasione grazie alla generosa disponibilità di Don Fabio Daddato, parroco della comunità. La visita sarà anche l'occasione per conoscere la storia del nuovo Archivio di Stato provinciale, un presidio fondamentale di memoria e cultura che sta sorgendo proprio in quest'area, riportando attenzione e valore a un quartiere ricco di storia ma spesso dimenticato."Vico degli Artisti" è un progetto che nasce dal basso e cresce ogni anno grazie alla partecipazione attiva di cittadini, artisti e associazioni locali. Un sentito ringraziamento va a: WorkAut, Thempus, My Darling, Associazione del merletto e Tombolo, Emozionarte, Divine del Sud, Pro Loco Montaltino – la nuova associazione impegnata a valorizzare una delle frazioni storiche di Barletta, Barlett E AVEST, Puglia Unique Experience, CTG Leontine, ASD Gli Amici del Cammino Barletta Running & Walking, e soprattutto agli abitanti del vicolo, veri protagonisti dell'iniziativa.Con il patrocinio del Comune di Barletta, e il supporto di numerosi sponsor, "Vico degli Artisti" è più di un evento: è un atto d'amore per la città, un piccolo miracolo di comunità che dimostra come l'arte possa trasformare un vicolo in un simbolo di speranza, bellezza e condivisione.