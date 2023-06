Si inaugura oggi a Barletta la "Pista di Pietro"

Pietro Mennea, l'indimenticabile atleta barlettano, è ancora nel cuore degli sportivi di tutto il mondo e di Lui e delle Sue gesta internazionali si parla sempre con ammirazione e meraviglia.Proprio in ricordo del pluricampione questa mattinarealizzata presso l'istituto comprensivo statale G. Modugno - R. Moro di via Ofanto.Lunga oltre 60 metri e dotata di sei corsie, la pista è stata realizzata con una superficie speciale ottenuta dal riciclo di rifiuti sportivi e scarpe da lavoro (DPI)Si tratta di un vero e proprio progetto di riciclo ed economia circolare che vede coinvolte numerose figure come la ESO Società Benefit nel settore della gestione di rifiuti da ufficio, BASE Protection, che opera nel settore della produzione di scarpe antinfortunistiche, l'Associazione GOGREEN, che sostiene i progetti Esosport per la costruzione di pavimentazioni sportive per "La Pista di Pietro", il Comune di Barletta, la Fondazione Pietro Mennea onlus, ESO Recycling, specializzata nel trattamento di rifiuti sportivi.