Si.Bi.BAT, il nuovo portare per l'accesso libero al catalogo bibliotecario

È stato inaugurato il nuovo progetto, disponibile anche a tramite questo sito . Il progetto ha come punto di partenza ilche è dislocato in più sedi, costruendo una rete solida di biblioteche connesse ad un catalogo centrale chiamato Indice SBN, progetto sostenuto dal Ministero per i Beni e le attività culturali. Anche la provincia di Barletta Andria Trani ha aderito alla partecipazione e alla realizzazione del Polo Bibliotecario SBN, costruendo un nuovo Polo Provinciale. È possibile trovare online il portale coordinato dalla Regine Puglia.Si.Bi.Bat, attraverso il supporto della nuova pagina web, consente l', mostra anche le ultime novità letterarie con proposte e percorsi di lettura. Il sito consente anche una mappatura dettagliata delle biblioteche presenti sul territorio e quindi, la possibilità di trovare un libro, un saggio, un romanzo nella biblioteca più vicina, mostrando anche quali biblioteche sono aperte nel momento in cui consultiamo la pagina. Al passo con l'innovazione, è disponibile anche l'Si.Bi.Bat, con cui è possibile consultare il sistema anche da smartphone, il tutto a portata di un click. Attraverso l'app ogni utente può creare un profilo personale e avere uno spazio persona in cui vengono memorizzate le ultime ricerche effettuate, creare delle bibliografie, visualizzare l'elenco dei libri e degli eBook presi in prestito e quelli da restituire, prenotare il prestito di un libro.È possibile anche, condividere su Facebook ricerche e commenti. L' app dà anche un punteggio agli utenti a seconda delle azioni del lettore, che li consentirà di scalare una classifica. Un' iniziativa fresca e giovane, in cui si coniuga l'amore per i libri con la tecnologia.