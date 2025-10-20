Via dei Muratori
Via dei Muratori
La città

Sentenza TAR disattesa, Aldo Musti: «La risposta del Comune non chiarisce tempi né responsabilità»

La nota dell'imprenditore

Barletta - lunedì 20 ottobre 2025 18.44
«Una sentenza esecutiva del TAR, che impone al Comune di Barletta l'approvazione di un progetto pubblico già deliberato dal Consiglio comunale, è ancora oggi ignorata. Nessuna esecuzione, nessuna scadenza, nessun responsabile. Sono il cittadino che ha promosso il ricorso sfociato nella sentenza n. 81/2024 del TAR Puglia – Bari, passata in giudicato, che ha accertato l'illegittimità della mancata approvazione del progetto per il completamento delle urbanizzazioni in via dei Muratori, nella zona merceologica di via Foggia. Un progetto previsto da anni, avviato nel 2006, ma mai portato a termine». Così l'imprenditore della zona merceologica, Aldo Musti.

«Durante il Consiglio comunale del 20 ottobre, è stata presentata una domanda di attualità per sapere perché, dopo ventidue mesi dalla pubblicazione della sentenza, non sia stato fatto nulla. La risposta dell'Amministrazione, però, ha completamente eluso il punto centrale: nessuna spiegazione chiara, nessuna data, nessuna volontà concreta di adempiere. Il Comune ha lasciato scadere i vincoli urbanistici che avrebbero permesso l'esecuzione del progetto e ora tenta di giustificarsi parlando di difficoltà tecniche e alternative progettuali, quando la legge imponeva una sola cosa: dare esecuzione alla sentenza. Il blocco delle opere, inoltre, ha cause ben precise e risalenti nel tempo: opere abusive note dal 2014, mai rimosse, realizzate su aree pubbliche o soggette a vincolo. Espropri deliberati dal 2004, riconfermati nel 2009, mai attuati. Tutto questo è documentato e già agli atti dell'Amministrazione.

Questa non è solo una battaglia personale. Si tratta di trasparenza, legalità, e rispetto delle istituzioni. Quando una sentenza non viene rispettata da un ente pubblico, non viene calpestato solo il diritto del cittadino che ha vinto il ricorso, ma l'intero principio di legalità su cui si fonda l'azione amministrativa. Per questa ragione ho depositato un ricorso per ottemperanza (n. 37/2025) presso il TAR di Bari, la cui udienza si è tenuta il 7 ottobre e per cui si attende ora la sentenza. Mi auguro che la giustizia amministrativa, ancora una volta, ponga rimedio a un'inerzia politica che dura da troppo tempo. Ma mi auguro anche che il Consiglio comunale, oggi finalmente coinvolto, eserciti con più decisione il proprio ruolo di controllo e indirizzo su un'opera pubblica attesa da quasi vent'anni».
  • Via dei Muratori
Altri contenuti a tema
Via dei Muratori: una sentenza ignorata, il bene comune sacrificato Via dei Muratori: una sentenza ignorata, il bene comune sacrificato La nota dell'imprenditore Aldo Musti
Zone produttive, dopo le parole servono le scelte. Via dei Muratori resta una priorità Attualità Zone produttive, dopo le parole servono le scelte. Via dei Muratori resta una priorità La nota dell'imprenditore Aldo Musti
1 Aldo Musti: «Per via dei Muratori pretendo il rispetto della legge» Aldo Musti: «Per via dei Muratori pretendo il rispetto della legge» La nota dell'imprenditore della zona merceologica
7 «I lavori in via degli Artigiani e via dei Muratori sono fondamentali», l'appello di Giuseppe Bufo Politica «I lavori in via degli Artigiani e via dei Muratori sono fondamentali», l'appello di Giuseppe Bufo La nota del referente di Barletta Popolare
5 Urbanizzazione Via dei Muratori: due cicli progettuali falliti e anni di denaro pubblico sprecato Urbanizzazione Via dei Muratori: due cicli progettuali falliti e anni di denaro pubblico sprecato La nota dell'imprenditore Aldo Musti: «Serve trasparenza e rispetto della sentenza del TAR»
7 Via dei Muratori, la strada che non c'è Via dei Muratori, la strada che non c'è La nota dell'imprenditore Aldo Musti
Barletta, pulizie a metà: il paradosso della zona merceologica Barletta, pulizie a metà: il paradosso della zona merceologica La nota dell'imprenditore Aldo Musti
Via dei Muratori, «apprezzamento per le iniziative trasversali in Consiglio, ora si dia esecuzione alla sentenza» Via dei Muratori, «apprezzamento per le iniziative trasversali in Consiglio, ora si dia esecuzione alla sentenza» La nota dell'imprenditore Aldo Musti
«Via Reichlin improvvisamente chiusa, perché?»
20 ottobre 2025 «Via Reichlin improvvisamente chiusa, perché?»
Consiglio Comunale: approvati il DUP 2026-2028, e la modifica dello statuto di BarSa Spa
20 ottobre 2025 Consiglio Comunale: approvati il DUP 2026-2028, e la modifica dello statuto di BarSa Spa
AIP, cinque anni di crescita e investimenti per l’acqua pubblica pugliese per preparare il futuro
20 ottobre 2025 AIP, cinque anni di crescita e investimenti per l’acqua pubblica pugliese per preparare il futuro
1
Barletta 1922: fatti tre passi indietro con tanti auguri
20 ottobre 2025 Barletta 1922: fatti tre passi indietro con tanti auguri
Regionali 2025, Rutigliano al Politeama: «Le mie competenze a disposizione del territorio» - L'INTERVISTA
20 ottobre 2025 Regionali 2025, Rutigliano al Politeama: «Le mie competenze a disposizione del territorio» - L'INTERVISTA
Emergenza idrica, Flavio Civita: «Attraverso le risorse europee possiamo creare acqua»
20 ottobre 2025 Emergenza idrica, Flavio Civita: «Attraverso le risorse europee possiamo creare acqua»
PalaMarchiselli, tra credito sportivo e fondi comunali: il futuro della struttura è ancora da scrivere
20 ottobre 2025 PalaMarchiselli, tra credito sportivo e fondi comunali: il futuro della struttura è ancora da scrivere
Barletta in prima linea per la salute e prevenzione
20 ottobre 2025 Barletta in prima linea per la salute e prevenzione
Pecore Elettriche: conclusa la Settima edizione del TEDxBarletta 2025
20 ottobre 2025 Pecore Elettriche: conclusa la Settima edizione del TEDxBarletta 2025
“Giuseppe De Nittis, dialogo con il Minotauro”: il teatro di formazione per avvicinare i giovani al pittore barlettano
20 ottobre 2025 “Giuseppe De Nittis, dialogo con il Minotauro”: il teatro di formazione per avvicinare i giovani al pittore barlettano
© 2001-2025 BarlettaViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.