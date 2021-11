Senatore Damiani: «La salute pubblica è un'esigenza primaria»

«Le criticità ambientali cittadine meritano attenzione costante, a prescindere dalle situazioni politico-amministrative contingenti. Pertanto, facendomi interprete delle sollecitazioni e preoccupazioni sollevate da cittadini e associazioni, l'ultima delle quali esternata alla stampa dall'avvocato Michele Cianci, ho chiesto al Commissario della ASL BT, Alessandro Delle Donne, e al Commissario prefettizio Francesco Alecci di continuare a mantenere alta l'attenzione sulle problematiche ambientali locali» scrive così il senatore Dario Damiani in merito alla questione ambientale a Barletta.«La tutela della salute pubblica è un'esigenza primaria della comunità, che ha il diritto di essere informata attraverso iniziative di confronto utili a rassicurare la cittadinanza in merito all' impegno profuso dalle istituzioni sulle tematiche ambientali; da qui l'invito a procedere anche nei percorsi partecipati avviati nel corso dell'ultima consiliatura, affinché l'attuale sospensione della dialettica politica non incida sulla doverosa ricerca di soluzioni».