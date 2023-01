"Scuola Cattedrale", a Barletta un nuovo format culturale

Lunedì 30 gennaio 2023 ore 20,00 – Icone per la crisi con Matteo Losapio

Lunedì 13 febbraio 2023 ore 20,00 – Poveri Cristi con Renato Nitti

Lunedì 6 marzo 2023 ore 20,00 – Figli in crisi con Felice di Lernia

Lunedì 3 aprile 2023 ore 20,00 – Attraversare la crisi con Matteo Losapio e Michele Lucivero

Lunedì 5 giugno 2023 ore 20,00 – Cristi respinti con Matteo Losapio e Michele Lucivero

Una scuola di formazione sociale e spirituale. È questo lo scopo diche avrà inizio lunedì 30 gennaio presso laGrazie alla sinergia tra il Parroco e Arciprete della Basilica Concattedrale Don Francesco Fruscio e l'associazionedel sacerdote e filosofo don Matteo Losapio è stato possibile organizzare una serie di incontri che uniscano al meglio un binomio tanto insistente quanto necessario:, in un periodo di delicati scontri post-pandemici.Dalle parole dicomprendiamo meglio il perché di questa iniziativa: «La fine dell'Impero Romano ha comportato anche la fine delle istituzioni scolastiche pubbliche. Un periodo di crisi e di incertezza ha caratterizzato l'Europa fra lo sfaldamento di antiche istituzioni, l'invasione e l'approdo di nuove popolazioni, la costituzione di altri presidi territoriali. In molte città europee, fra il VI e il XII secolo, vengono a formarsi le Scuole Cattedrali. Presidi gestiti da religiosi, chierici, monaci e vescovi con l'intento di preservare la cultura, di tramandare e annunciare il Vangelo in un mondo profondamente in crisi. Scuole di pensieri venutesi a costituire intorno all'unica istituzione ancora solida rimasta nelle città: la cattedrale. Da questo presidio locale, dalle Scuole Cattedrali sparse per tutta Europa, nasceranno in seguito le Università e, passo dopo passo, rifioriranno le arti, la scienza, la tecnica. Una sapienza umana e sociale che ha incontrato diversi popoli e si è diffusa in ogni dove, seminando e disseminando pensiero. In questo solco germoglia Scuola Cattedrale, un format culturale e sociale nato dalla collaborazione fra la comunità parrocchiale di sant'Andrea, la Basilica Concattedrale di Santa Maria Maggiore e l'associazione di formazione sociale e politica, Cercasi un fine. In un periodo di crisi, di ripresa post pandemica, di fatti di sangue avvenuti nel centro storico di Barletta, di guerre e conflitti, Scuola Cattedrale vuole essere un polo di resistenza, un innesco di pensieri all'interno della culturale locale e del tessuto sociale barlettano.Per quest'anno, Scuola Cattedrale avrà come titolo del percorso: incontri, presentazioni, riflessioni per riflettere insieme sui modi e i tempi delle crisi e su come, in essi, possa ancora esserci la presenza di Cristo».Gli incontri si terranno presso la comunità parrocchiale di sant'Andrea nei giorni: