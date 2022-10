Scosse con magnitudo tra 2.3 e 2.7 in Puglia

L'ultima alle 13.59, non si registrano danni

Trema l'Adriatico: sei scosse di terremoto, in rapida successione, sta interessando l'intero territorio costiero. Uno sciame sismico con una magnitudo compresa tra 2.3 e 2.7, si registra a partire dalle ore 7.56 di questa mattina: l'ultima, di 2.7, a 55 km da Trani, alle 13.59, come riportato dall'Istituto di Vulcanologia e Sismologia. Non si registrano danni a cose o a persone.