Nuova scossa in Puglia questa mattina

Epicentro ancora in Bosnia

Una nuova scossa di terremoto si è verificata in Bosnia nella mattinata di domenica 24 aprile, intorno alle ore 6:28, ed è stata avvertita in molte città della Regione Puglia.Secondo i dati diffusi dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma è di magnitudo 5.1 della scala Richter, con epicentro a pochi chilometri di distanza da Ljubnie (22 chilometri di profondità).Sul nostro territorio non si segnalano attualmente danni a persone o cose