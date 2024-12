Scienza, arte e solidarietà: ecco la terza edizione di "Un calice per la ricerca"

Bar D'Aragona

Il Circolo Marida è lieto di annunciare ladi un evento straordinario dedicato alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi per la ricerca contro il cancro. Il, un'intera giornata sarà all'insegna dell'impegno collettivo, con un programma che unisce scienza, arte e solidarietà.La giornata inizierà presso, con un incontro scientifico e una conferenza stampa. Sarà un momento importante per condividere gli ultimi progressi della ricerca oncologica e per celebrare il valore della solidarietà.In serata, ilospiterà uno spettacolo unico fatto di performance artistiche, musica dal vivo e interventi emozionanti. Tra gli artisti che si esibiranno ci sonoe ladiretta da. Acquistando il biglietto dia partire da, sosterrete direttamente l'AIRC e la sua fondamentale attività di ricerca contro il cancro.La giornata si concluderà con un esclusivopresso il, in collaborazione con il. Un'atmosfera unica tra musica, cibo gourmet e brindisi per festeggiare insieme il traguardo raggiunto.I biglietti per lo spettacolo al Teatro Curci e per l'after party sono acquistabili presso:Si ricorda che i biglietti per l'after party non saranno disponibili presso il Teatro.