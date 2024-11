Il 26 novembre a Barletta la Philharmonia Orchestra di Londra con il Maestro Alessandro Crudele

Viviana Matrangola, assessora alla Cultura Regione Puglia

Cosimo Cannito, sindaco del Comune di Barletta

Oronzo Cilli, assessore alla Cultura del Comune di Barletta

Paolo Ponzio, presidente Puglia Culture

Il prossimo 26 novembre, la Philharmonia Orchestra di Londra, una delle più prestigiose orchestre al mondo, sarà in concerto per la prima volta nella sua storia al Teatro Curci di Barletta (ore 20.30, biglietteria Teatro Curci, info 0883.332456).Per l'occasione, l'Orchestra sarà diretta dal Maestro Alessandro Crudele, tra i direttori italiani più apprezzati in Italia e all'estero, che ha uno strettissimo legame con la Puglia. Nato da padre barlettano, Crudele vive stabilmente a Berlino, ma di recente ha scelto Ostuni come seconda dimora per riavvicinarsi alla sua terra d'origine.Questa mattina, alle ore 10, il maestro Alessandro Crudele sarà in conferenza stampa nel foyer del Teatro Curci, per presentare la serata del 26 novembre, promossa dall'assessorato alla Cultura della Regione Puglia e Puglia Culture, con la collaborazione del Comune di Barletta. Il concerto è organizzato in onore del Maestro Carlo Maria Giulini, barlettano, scomparso nel 2005, che ha diretto la Philharmonia Orchestra di Londra.Insieme al Maestro Crudele, interverranno in conferenza: