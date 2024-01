Sanità: prosegue la somministrazione dei vaccini anti Covid da parte dei farmacisti

Powered by

È stata approvata oggi dalla Giunta la proroga, fino al 31.12.2024, della validità dell'accordo tra Regione Puglia, Federfarma e Assofarm per la somministrazione, da parte dei farmacisti, dei vaccini anti Covid."Rispondiamo così – spiega l'assessore alla Sanità,- alle esigenze della popolazione che spesso trovano più facile rivolgersi alle farmacie di fiducia abilitate alla somministrazione del vaccino anticovid sul territorio, per aumentare la copertura vaccinale e difendere così dall'infezione i più fragili. Raccomandiamo senza indugio la vaccinazione, anche per l'influenza.Non è affatto tardi e anzi l'arrivo della stagione invernale con il ritorno a scuola dopo le feste potrebbe causare lunghi strascichi di infezioni, che potrebbero riverberarsi sulle capacità di cura dei pronto soccorso e degli ospedali".