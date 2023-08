Rotaract Club di Barletta, Tommaso Capasso riconfermato presidente

Sabato 5 agosto a partire dalle ore 18.00, presso l'Ipanema Club di Barletta si è tenuto il passaggio delle consegne per l'A. R. 2023/2024, deiL'evento ha destato un forte interesse: grande è stata infatti, la partecipazione del pubblico.è stato riconfermato Presidente del Rotaract Club di Barletta,invece, ha sostituito Andrelena Paolillo alla presidenza del Rotaract Club di Trani. Essi hanno parlato degli eventi e delle attività benefiche che sono state organizzate nel corso dell'A. R 2022/2023, hanno descritto quelle previste per l'A. R. 2023/2024 ed hanno presentato i nuovi membri dei loro direttivi. Significativi sono stati anche gli interventi del Presidente del Rotary Club di Barletta: Il Dott. Francesco Paolo Piazzolla e di Valeria Manosperti, Francesco Clarizio e Lucia Baldassarre che ricoprono importanti cariche distrettuali nelle zone di Puglia e Basilicata.Nel corso del passaggio, Giuseppe Pastore, consigliere dell'associazione "Il dono di Luca" ha ricordato il suo amico Luca Caruso, giovanissimo avvocato barlettano prematuramente scomparso, che da anni profondeva il suo impegno nel Rotaract Club di Barletta. Molto interessante è stato poi, il dibattito sui temi della leadership e della comunicazione che è stato moderato dalla giornalista Antonella Filannino e al quale hanno partecipato Francesca Pedico, Co- CEO & Founder presso Likeabee Creative Company, Art Director del TEDx di Barletta, Founder di E- Makers e Organizer & Mentor di Coderdojo Barletta, Eliana Dabbicco, presidentessa della Scuola della Felicità, dottoressa in Psicologia Clinica e della Riabilitazione e formatrice e Joseph Cardo, fotografo italiano molto rinomato, uno dei più richiesti dalle celebrità.