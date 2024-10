Ripristinato il cippo che segnala la via Francigena Litoranea a Barletta

Un percorso lungo la storia e la bellezza di un territorio in cui i sentieri profumano di salsedine: non a caso si chiama, che con una serie di varianti completa un lungo cammino da Roma a Santa Maria di Leuca per un totale di 930 km attraversando tre regioni: Lazio, Campania e PugliaNel cammino che da Monte Sant'Angelo conduce a Bari,: pochi mesi fa infatti sono stati posizionati in vari punti "strategici" della Città della Disfida segnali comeper evidenziare il passaggio della via Francigena Litoranea dalla nostra città.Forse involontariamente a causa della manovra di un'automobile,come pietra miliare per indicare la rotta ai pellegrini e camminatori. L'indicazione è stata prontamente riparata, con l'aggiunta di alcuni elementi catarifrangenti utili per gli automobilisti nelle ore serali, grazie all'impegno dell'associazione barlettana: «Grazie alla collaborazione del nostro tesserato Michele Gorgoglione abbiamo subito provveduto a rimetterlo in piedi - scrive il presidente Ruggiero Graniero - per essere ben visto dai pellegrini di passaggio verso la nostra città. Il cippo per i camminatori è un punto di riferimento, unperché si è sulla strada giusta. Cerchiamo di prestare attenzione a questi simboli importantissimi che sicuramente rappresentano un pezzo di storia molto lontana del nostro territorio».Oltre a una maggior conoscenza di questa realtà, in un'ottica di sensibilizzazione e informazione, c'è anche chi propone di variare il posizionamento dell'indicazione in un punto più visibile: «Purtroppo q, in particolare d'estate con parcheggio selvaggio sulla sabbia mentre con il calare delle tenebre è luogo per coppiette in cerca di privacy - scrive un camminatore barlettano - Probabilmente il punto scelto per l'installazione del cippo non è stato dei migliori e per questo abbiamo già segnalato ai responsabili della Via Francigena la, per consentirgli di svolgere al meglio la sua funzione di segnalazione, visibilità, divulgazione e conoscenza di Barletta attraverso la Via Francigena».