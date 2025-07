Riccardo Memeo pronto a entrare in lista per le Regionali: "Tante persone hanno capito che è il momento di cambiare"

Il consigliere comunale di Barletta per Fratelli d'Italia Riccardo Memeo ha offerto la propria disponibilità ad entrare in lista per il centrodestra alle prossime elezioni regionali.ha parlato del momento e della scelta di farsi avanti: "Oggi affidiamo al nostro partito e ai vertici regionali la mia disponibilità a candidarmi, nel solco di Fratelli d'Italia, lo facciamo con entusiasmo, sappiamo che è una sfida difficile, ma è avvincente e sta trovando l'entusiasmo non solo della nostra squadra storica, ma di tante persone che si stanno avvicinando perché hanno capito che è il momento di cambiare, di dare svolta. è vero, c'è una Puglia migliore come ci dicevano vent'anni fa, ma è la puglia di chi lavora e si realizza con le proprie forze. C'è una bat migliore e c'è una barletta miglior. Noi vogliamo rappresentare questo entusiasmo".Sui programmi e sulle ipotesi del candidato presidente per il centrodestra: "Aspettiamo rispettosi tutti quelli che sono i passaggi politici per l'individuazione del candidato presidente del centrodestra per la Bat. Ma le idee sono chiarissime, e riguardano lo sviluppo industriale, il trasporto pubblico, le infrastrutture, la sanità: tutte cose che incidono sulla vita quotidiana, che passano per il governo regionale, e che meritano un governo migliore".