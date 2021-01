Renzi apre la crisi di governo, si dimettono i pugliesi Bellanova e Scalfarotto

Via dall'esecutivo le ministre all'Agricoltura Teresa Bellanova e alle Pari opportunità Elena Bonetti. A dimettersi è anche Ivan Scalfarotto, ex candidato alla Presidenza della Regione Puglia e sottosegretario al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.Ad annunciarlo è stato il leader di ItaliaViva Matteo Renzi durante la conferenza stampa ancora in corso. Fallisce così il tentativo di evitare la crisi di governo, di fatto aperta questo pomeriggio. «Non abbiamo nessuna pregiudiziale sul nome di Conte - ha detto Renzi - tocca al Presidente del Consiglio decidere. Noi siamo pronti a qualsiasi tipo di discussione, anche ad andare all'opposizione, ma non daremo mai vita ad un governo con le forze di destra».