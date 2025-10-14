Palamarchiselli
Palamarchiselli
Politica

Recupero PalaMarchiselli, Rete Civica segnala bando da 22 milioni

La nota dei responsabili del Movimento

Barletta - martedì 14 ottobre 2025 0.47 Comunicato Stampa
«È' da Febbraio 2024 che il PalaMarchiselli è stato chiuso e nulla ancora si sa rispetto alla sua nuova collocazione». Così i referenti di Rete Civica Giuseppe Calabrese, Giuseppe Di Bari, Cosimo Matteucci e Raffaele Patella.

«Sono tante le società sportive che necessitano di un palazzetto più versatile e raccolto del PalaBorgia, un posto che possa essere la casa di tante società sportive e di tanti ragazzi.

Una struttura che aiuti anche a risolvere, dopo quasi due anni, i tanti problemi e disservizi che le famiglie devono affrontare nel dover gestire allenamenti dislocati in strutture ed orari ogni volta diversi e spesso scomodi.

E' per questo che, nell'ottica di un approccio costruttivo e propositivo della Rete Civica nei confronti dell'amministrazione e soprattutto dei cittadini, ci permettiamo di segnalare all'attenzione dell'amministrazione del Comune di Barletta il seguente bando "con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1350 del 22/09/2025, pubblicata sul BURP n. 80 del 06/10/2025, è stata approvata la scheda di pre-informazione dell' Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo pubblico.

L'Avviso, di prossima pubblicazione, è adottato a valere sul PR Puglia 2021-2027 - Priorità 8, Azione 8.2 - Sub azione 8.2.1: "Interventi per la realizzazione di impianti sportivi finalizzati all'inclusione".

Crediamo che questo bando da 22 milioni di euro, con una erogazione massima di 400.000€, possa essere una occasione perfetta per non perdere ancora l'opportunità (come già successo tante volte) di restituire alla città una struttura così importante per tante società sportive e per tante famiglie».
  • Rete Civica
Altri contenuti a tema
Questione antenne via delle Querce, Rete Civica respinge i tentativi di strumentalizzazione Associazioni Questione antenne via delle Querce, Rete Civica respinge i tentativi di strumentalizzazione "Seguiamo un progetto costruttivo"
Il 20 ottobre torna il consiglio comunale
14 ottobre 2025 Il 20 ottobre torna il consiglio comunale
Libri gratuiti per le scuole dell'infanzia e primarie di Barletta
14 ottobre 2025 Libri gratuiti per le scuole dell'infanzia e primarie di Barletta
Controllo del Vicinato: il Comitato 167 ne rivendica l’origine e invita alla chiarezza operativa
13 ottobre 2025 Controllo del Vicinato: il Comitato 167 ne rivendica l’origine e invita alla chiarezza operativa
19
Luca Savella è il candidato barlettano del MoVimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali
13 ottobre 2025 Luca Savella è il candidato barlettano del MoVimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali
Save the Children ringrazia per il contributo a sostegno dell’infanzia di Gaza
13 ottobre 2025 Save the Children ringrazia per il contributo a sostegno dell’infanzia di Gaza
Barletta riscopre il benessere: una giornata di luce, armonia e consapevolezza
13 ottobre 2025 Barletta riscopre il benessere: una giornata di luce, armonia e consapevolezza
3
Via Foggia: in corso lavori per i nuovi cavi elettrici, «per ora asfalto provvisorio»
13 ottobre 2025 Via Foggia: in corso lavori per i nuovi cavi elettrici, «per ora asfalto provvisorio»
Al Gran Shopping Molfetta arriva "Furto al Museo ": un'esperienza immersiva tra mistero e divertimento
13 ottobre 2025 Al Gran Shopping Molfetta arriva "Furto al Museo": un'esperienza immersiva tra mistero e divertimento
Coastal Rowing e Beach Sprint: Maria Lanciano sul tetto d'Europa
13 ottobre 2025 Coastal Rowing e Beach Sprint: Maria Lanciano sul tetto d'Europa
Yoga Fest Barletta 2025: un’onda di consapevolezza che risveglia l’anima
13 ottobre 2025 Yoga Fest Barletta 2025: un’onda di consapevolezza che risveglia l’anima
© 2001-2025 BarlettaViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.