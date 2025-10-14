Recupero PalaMarchiselli, Rete Civica segnala bando da 22 milioni

«È' da Febbraio 2024 che il PalaMarchiselli è stato chiuso e nulla ancora si sa rispetto alla sua nuova collocazione». Così i referenti di Rete Civica Giuseppe Calabrese, Giuseppe Di Bari, Cosimo Matteucci e Raffaele Patella.«Sono tante le società sportive che necessitano di un palazzetto più versatile e raccolto del PalaBorgia, un posto che possa essere la casa di tante società sportive e di tanti ragazzi.Una struttura che aiuti anche a risolvere, dopo quasi due anni, i tanti problemi e disservizi che le famiglie devono affrontare nel dover gestire allenamenti dislocati in strutture ed orari ogni volta diversi e spesso scomodi.E' per questo che, nell'ottica di un approccio costruttivo e propositivo della Rete Civica nei confronti dell'amministrazione e soprattutto dei cittadini, ci permettiamo di segnalare all'attenzione dell'amministrazione del Comune di Barletta il seguente bando "con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1350 del 22/09/2025, pubblicata sul BURP n. 80 del 06/10/2025, è stata approvata la scheda di pre-informazione dell' Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo pubblico.L'Avviso, di prossima pubblicazione, è adottato a valere sul PR Puglia 2021-2027 - Priorità 8, Azione 8.2 - Sub azione 8.2.1: "Interventi per la realizzazione di impianti sportivi finalizzati all'inclusione".Crediamo che questo bando da 22 milioni di euro, con una erogazione massima di 400.000€, possa essere una occasione perfetta per non perdere ancora l'opportunità (come già successo tante volte) di restituire alla città una struttura così importante per tante società sportive e per tante famiglie».