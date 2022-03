Quando si vota? Ipotesi 12 giugno per un election day

Sono 50 i comuni pugliesi in cui si svolgeranno le elezioni comunali 2022, 3 i comuni della Bat ().Ciò che manca è l'ufficialità di una data perché quella delè un'ipotesi plausibile, ma non ancora certa. Si apriranno le urne in contemporanea sia per il primo turno delle elezionisia per i(riforma del Csm, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati, custodia cautelare e abolizione della legge Severino).Non dovrebbero essere in programma altri slittamenti a causa della pandemia, essendo terminato lo Stato di emergenza in tutta Italia. Per contenere i costi, la scelta sarebbe quella di accorpare referendum e amministrative, una decisione strategica e funzionale, considerando che il 10 giugno terminerà l'anno scolastico.