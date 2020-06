"Puliamo il tuo parco", Barletta concorre con i giardini Baden Powell

Bari: Parco Don Tonino Bello

Parco Don Tonino Bello Monopoli (Ba): Il boschetto di via Arenazza

Il boschetto di via Arenazza San Marco in Lamis (Fg): Percorso della Salute sito a Borgo Celano

Percorso della Salute sito a Borgo Celano Barletta: Giardini "Baden Powell"

Manduria (Ta): Parco della Salina dei Monaci

Vallelata, storico marchio che da 30 anni offre formaggi di pura bontà, promuove il progetto green "Puliamo il tuo parco!", con il coinvolgimento in prima persona dei propri consumatori. In un momento in cui si riscopre il legame tra uomo e ambiente, Vallelata investe sulla natura. La campagna, realizzata in collaborazione con Legambiente, rientra nel più ampio progetto, l'iniziativa di volontariato ambientale che vede le persone donare il proprio tempo per la pulizia di parchi, piazze e spiagge.Partecipando al concorso si potrà vincere una delle biciclette pieghevoli in palio. Al termine del concorso, verranno selezionati i 20 parchi più votati, uno per ciascuna regione, da destinare all'attività di pulizia in una grande giornata di volontariato«In sinergia con Vallelata – dichiara, presidente di Legambiente Puglia – daremo un contributo concreto alla salvaguardia delle aree verdi con un'azione collettiva di cittadinanza attiva. I parchi sono luoghi fondamentali per il benessere delle persone, tuttavia diventano spesso discariche a cielo aperto, dove i rifiuti abbandonati si accumulano nel tempo danneggiando la biodiversità. È un malcostume da contrastare impegnandosi in prima persona in attività di pulizia e sensibilizzando le coscienze sull'importanza di una corretta gestione dei rifiuti. Ben vengano quindi iniziative come Puliamo il tuo parco».«Oggi più che mai abbiamo ritrovato la voglia di vivere all'aria aperta e godere delle nostre città, dei nostri giardini e parchi ed è quindi il momento giusto per ricordare quanto sia importante tenerli puliti – dichiara- Sono i nostri parchi che ci stanno riaccogliendo oggi all'aria aperta dopo giorni in casa, sono i nostri quartieri, le nostre città, la nostra Italia, e con questa campagna Vallelata, da sempre attenta alla natura e alla riduzione dell'impatto ambientale nelle sue produzioni, vuole dare una mano in più per far capire che la natura è casa nostra è tocca a noi preservarla al meglio».Per tutti i barlettani l'appello è a votare i giardini Baden Powell, oggetto di annoso degrado e abbandono, per sperare una riqualifica di quel polmone verde che purtroppo versa in pessime condizioni.