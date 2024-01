Powered by

Il prossimo giovedì 25 gennaio alle ore 16,00 presso la Sala Convegni della Lega Navale Italiana, sede di Barletta, si terrà la conferenza "PUG Barletta - approfondimenti e discussione alla luce del recente intervento della Regione Puglia".Il Piano Urbanistico Generale sarà dunque al centro di un dibattito che vuole tracciare il bilancio di quanto fatto nell'ultimo periodo, anche in accordo con Regione Puglia, ed intravedere i nuovi obiettivi attraverso un'analisi attenta del territorio.Al tavolo, condotto e moderato dalla giornalista Maria Fiorella, prenderanno parte l'Avv. Pier Paolo Grimaldi, la dott.ssa Santa Scommegna e l' Ing. Francesco Carpagnano. Il convegno, promosso dall'Associazione Avvocati Barletta con la collaborazione di Sicurala Garanzia Giovani Barletta, è patrocinato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Trani.Il convegno è accreditato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani per crediti formativi in materia ordinaria.