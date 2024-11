Prosegue la razzia di olive in campagna: sventato maxi furto a Barletta

È un allarme che giunge ormai disperato dalle campagne del nord barese: si moltiplicano in questi giorni gli episodi di, tramutandosi in una vera piaga per gli agricoltori. L'ultimo episodio in ordine di tempo risale a ieri sera, a. Nelle campagne in zona Patalini, in, è stato sventato un furto diIntorno alle ore 21.00 di ieri sera, l'intervento tempestivo sul posto delle, che hanno notato sul ciglio della strada un'automobile carica di olive, ha scongiurato la razzia: i malviventi si sono dati alla fuga sfruttando il buio della sera,e abbandonando il veicolo, una Fiat Bravo con targa straniera, ancora colmo di olive pronte per essere portate via.È giunta sul posto la Polizia di Stato per procedere alle indagini, mentre l'intera quantità di oliveal legittimo proprietario del terreno.Purtroppo si tratta dell'ennesimo episodio nel giro di pochi giorni: con un prezzo che raggiunge anche i 150 euro al quintale, le olive fanno sempre più gola ai ladri. Nella provincia di Bari, con i tanti episodi registrati in agro di Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle, Ruvo di Puglia, Molfetta e Giovinazzo, è intervenuto il Prefetto Francesco Russo che, nell'ultimo Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha disposto "'l'intensificazione dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio".