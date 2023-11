Presentato in Senato il volume sul francobollo Disfida di Barletta

Nel ventennale della emissione del francobollo celebrativo per il Cinquecentenario della Disfida di Barletta, presentato nella tarda mattinata di oggi, 20 novembre, nella sala "Nassirya" del Senato della Repubblica il volume che raccoglie tutto il relativo materiale documentale. L'opera, edita da Rotas e curata dall'associazione culturale "Futura" presieduta dal medico barlettano dottor Antonio Luzzi, è stata presentata alla stampa nazionale: il francobollo ha raggiunto infatti i 3,5 milioni di esemplari in circolazione nel mondo, contribuendo alla diffusione della cultura locale su scala internazionale. Un evento organizzato dal senatore di Forza Italia Dario Damiani, che ha visto la partecipazione del vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, nel 2003 ministro delle Comunicazioni e parte attiva nell'iter di emissione del francobollo da parte di Poste Italiane. Nel corso della presentazione odierna è stata ricordata, attraverso la proiezione di alcuni filmati, la cerimonia per la consegna ufficiale del francobollo alle autorità, svoltasi presso il teatro comunale "G. Curci" il 6 marzo 2003, gremito di pubblico e alla presenza di numerose personalità istituzionali tra le quali il senatore Biagio Tatò, l'allora presidente della Regione Puglia, Raffaele Fitto, attualmente ministro per il Sud, e l'allora ministro Maurizio Gasparri.Il senatore Gasparri ha ripercorso le tappe che condussero all'emissione del francobollo, proposta esaminata dalla commissione Filatelia di cui faceva parte anche l'allora Presidente del Consiglio Giulio Andreotti, nonché la lunga interlocuzione con Dario Damiani, promotore nel 2020 anche del francobollo celebrativo per i 40 anni dall'oro olimpico di Pietro Mennea, e ha voluto dedicare con simpatia a Barletta e alla celeberrima Disfida un'ode, inno ai valori dell'unità nazionale. Visibilmente emozionato l'autore Antonio Luzzi, al quale il senatore Damiani ha suggerito di proseguire nel suo prezioso lavoro di studio e valorizzazione della storia e della cultura locali, proponendo quale prossimo tema d'interesse i 150 anni del Teatro comunale "Giuseppe Curci"; altra proposta lanciata dal parlamentare barlettano è stata la candidatura del colosso Eraclio, simbolo della Città di Barletta insieme alla Disfida, a bene culturale patrimonio Unesco.