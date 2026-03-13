Premiati i vincitori del concorso dedicato a Mariagrazia Vitobello
Studenti e autori protagonisti al concorso promosso dall’Osservatorio Giulia e Rossella Antiviolenza

Barletta - venerdì 13 marzo 2026 12.01 Comunicato Stampa
Si è svolta la premiazione del concorso dedicato alla professoressa Mariagrazia Vitobello, promosso dall'Osservatorio Giulia e Rossella Antiviolenza Onlus. L'evento, che valorizza la figura femminile attraverso filosofia, poesia e arte, ha visto la partecipazione del Liceo Casardi, dell'Istituto Modugno-Aldo Moro e di altri autori indipendenti.

A condurre Rosa Maria Convertini e Luisa Montenero, con il presidente di commissione Giuseppe Lagrasta e i membri Gabriella Matera, Rossella Laporta e Flavio Troia, tutti pienamente soddisfatti della riuscita.

Premi del concorso

  • 1° premio: Sor' Angela Bonetti Ibanez (2B Liceo Classico Casardi). Opera dedicata a Sor Juana Inés de la Cruz, premiata per l'impegno formale e cromatico e per averne evocato lo spessore culturale senza ritrarne il volto.
  • 2° premio: lavoro collettivo Yoko Ono (Annalisa Dinoia, Anna Carol Barbaro, Francesca Delvecchio, Sara Dimatteo). Unisce creatività e originalità, intrecciando la figura di Yoko Ono con il ricordo della prof.ssa Vitobello.
  • 3° premio: Angela Fortunato. Volto-libro stilizzato che dialoga con la poetica di Wisława Szymborska.

Menzioni speciali - Scuola Modugno-Aldo Moro (prof.ssa Antonella Palmitessa)

  • 1°: Fabio Fiorella (1D) – senso civico, storico e culturale.
  • 2°: Francesco Pizzicoli (1D) – valore emblematico tra filosofia e architettura sacra.
  • 3°: Antonella Cristallo (3B) – sobrietà di segno e colore, con la parola "CULTURA" in rilievo.
  • Menzione speciale al giornalista Nino Vinella per l'opera sui sentimenti umani e spirituali.
La cerimonia si è chiusa con un video, il canto di Emanuela Lorusso e Thempus, che magicamente hanno arricchito l'evento.

Patrocini: Comune di Barletta, Regione Puglia, Provincia BAT, LILT BAT, Società Dante Alighieri, Fidapa, Pagine Filosofali, Ambulatorio Popolare.
  • eventi
