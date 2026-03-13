Premiati i vincitori del concorso dedicato a Mariagrazia Vitobello

Premi del concorso

1° premio: Sor' Angela Bonetti Ibanez (2B Liceo Classico Casardi). Opera dedicata a Sor Juana Inés de la Cruz, premiata per l'impegno formale e cromatico e per averne evocato lo spessore culturale senza ritrarne il volto.

2° premio: lavoro collettivo Yoko Ono (Annalisa Dinoia, Anna Carol Barbaro, Francesca Delvecchio, Sara Dimatteo). Unisce creatività e originalità, intrecciando la figura di Yoko Ono con il ricordo della prof.ssa Vitobello.

3° premio: Angela Fortunato. Volto-libro stilizzato che dialoga con la poetica di Wisława Szymborska.

Menzioni speciali - Scuola Modugno-Aldo Moro (prof.ssa Antonella Palmitessa)

1°: Fabio Fiorella (1D) – senso civico, storico e culturale.

2°: Francesco Pizzicoli (1D) – valore emblematico tra filosofia e architettura sacra.

3°: Antonella Cristallo (3B) – sobrietà di segno e colore, con la parola "CULTURA" in rilievo.

Menzione speciale al giornalista Nino Vinella per l'opera sui sentimenti umani e spirituali.

Si è svolta la premiazione del concorso dedicato alla professoressa Mariagrazia Vitobello, promosso dall'Osservatorio Giulia e Rossella Antiviolenza Onlus. L'evento, che valorizza la figura femminile attraverso filosofia, poesia e arte, ha visto la partecipazione del Liceo Casardi, dell'Istituto Modugno-Aldo Moro e di altri autori indipendenti.A condurre Rosa Maria Convertini e Luisa Montenero, con il presidente di commissione Giuseppe Lagrasta e i membri Gabriella Matera, Rossella Laporta e Flavio Troia, tutti pienamente soddisfatti della riuscita.La cerimonia si è chiusa con un video, il canto di Emanuela Lorusso e Thempus, che magicamente hanno arricchito l'evento.Patrocini: Comune di Barletta, Regione Puglia, Provincia BAT, LILT BAT, Società Dante Alighieri, Fidapa, Pagine Filosofali, Ambulatorio Popolare.