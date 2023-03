Pietro Mennea sarà per sempre ricordato sulla "Salita del Vaglio"

26 foto La targa in memoria del campione barlettano Pietro Mennea sulla Salita del Vaglio

"RAGAZZO DEL SUD" a Pietro Mennea

Non sei andato via per sempre.

Sei solo partito, ragazzo del Sud ,

invitto Eroe di mille corse,

volando veloce verso l'infinito,

avvolto in una parabola di luce,

per andare a vivere per sempre tra gli Dèi.

Non sei andato via per sempre,

sei solo partito ragazzo del Sud,

lasciando il tuo nome imperituro,

negli annali di Olimpia,

accanto a quello di Leonida da Rodi,

invitto eroe, al par tuo,

di mille corse e di mille vittorie

mai sfinite dal tempo.

Non te ne sei andato via per sempre,

ragazzo del Sud dagli occhi profondi e neri,

sei solo partito verso un cielo senza orizzonti,

per correre veloce ancora e ancora,

sull'eterea pista della via lattea,

dove correre possono solo, gli Eroi e i semi-Dei, eterni come te.

Un ricordo eterno in un luogo simbolo, quelladove il professor Mascolo portava un giovanead allenarsi, prima di diventare quel campione indiscusso dello sport che tutti oggi riconoscono.È stata scoperta oggi, in concomitanza con ildell'atleta barlettano, grazie alla recente convenzione stipulata tra lae il Comune di Barletta, fortemente voluta dal sindaco, lain quel tratto di strada in salita che collega Piazza Marina a via Cialdini,di tanti ambiziosi atleti di Barletta, tra cui spiccò Mennea.Alla presenza di numerosi rappresentanti dell'amministrazione comunale, oltre al primo cittadino, come il vicesindaco Giuseppe Dileo, l'assessore allo sport Marcello Degennaro e l'assessore alla polizia municipale Elisa Spera, vari consiglieri comunali, insieme ai referenti della Fidal e del CONI Puglia, l'ospite d'onore è stato il professor, che in prima persona accompagnava il giovane Mennea in quel luogo. Presenti anche tanti amici della Freccia del Sud, tra cui Giuseppe Acquafredda, per un momento di ricordo e condivisione aAd accompagnare la cerimonia, promossa dall', con il coordinamento del presidente Enzo Cascella, affiancato da Maria Assunta Paolillo, sono intervenuti gli studenti del Liceo scientifico ad indirizzo sportivo Pietro Mennea, dell'Istituto Comprensivo Pietro Mennea-Baldacchini-Manzoni e del Liceo classico Casardi indirizzo musicale, che hanno suonato per l'occasione l'Inno di Mameli.Per l'occasione, concludiamo con un ricordo del campione a firma di Gaetano Rizzitelli.